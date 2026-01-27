Был ли Захер-Мазох украинским писателем? 190 лет знаменитому уроженцу Галичины - 27.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260127/1052901211.html
Был ли Захер-Мазох украинским писателем? 190 лет знаменитому уроженцу Галичины
Был ли Захер-Мазох украинским писателем? 190 лет знаменитому уроженцу Галичины - 27.01.2026 Украина.ру
Был ли Захер-Мазох украинским писателем? 190 лет знаменитому уроженцу Галичины
Судя по рейтингам Владимира Зеленского германоязычный писатель Леопольд фон Захер-Мазох, родившийся 27 января 1836 года во Львове, был всё же писателем глубоко украинским. Недаром его фамилия дала название сексуальной девиации – мазохизму. Тема же подчинения психологическому насилию и унижению – важный аспект украинского национального характера
2026-01-27T16:00
2026-01-27T16:00
история
история
история украины
львов
писатель
литература
секс
психиатрия
европа
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074861939_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e4ca12a17df81536d39717c3a09e37a6.jpg
Начальник полиции Королевства Галиция и Лодомерия (Владимирия, т.е. Волынь – прим.) Леопольд фон Захер и дочь ректора Львовского университета Шарлотта фон Мазох соединили свои фамилии, чтобы не оборвалась линия семьи Мазохов.Семья жила в самом центре Львова (ныне на месте, где был её дом, находится "Гранд-Отель"), но лишь на седьмом году брака в ней появился первенец, которого назвали Леопольдом. Кстати, только в 1838-м, по просьбе тестя Франца фон Мазоха, который похоронил двух сыновей, по специальному разрешению императора Австрии Леопольд-старший присоединил девичью фамилию к своей, и стал именоваться фон Захер-Мазох.Сначала ребёнок был таким хилым, что надежд на его выздоровление почти не было. Малыша решили перевезти в пригород Львова, посёлок Винники, и отдать на выкармливание русинской крестьянке Гандзе.Первые 12 лет жизни (т.е. до 1848 года, когда семья переехала из Львова в Прагу) прошли для мальчика в русинском окружении. Спустя много лет, став уже известным в мире писателем и вспоминая кормилицу и детство, Леопольд фон Захер-Мазох написал следующие строки:"С её молоком я всосал любовь к русинам, вобрал в себя русинский язык и любовь к краю своего рождения, к своему Отечеству. Благодаря моей кормилице русинский язык стал первым, которым я овладел. И именно она рассказывала мне волшебные русинские сказки или пела, убаюкивая меня, поэтому русинские народные песни запали мне в душу на всю жизнь, оставив след в моей жизни, моём эмоциональном мире и во всех позднейших трудах".Однако родным языком в семье был всё же немецкий, которым Леопольд владел в совершенстве, и именно на нём начал публиковать свои литературные произведения. Правда, уже первое из них, изданное в 1858 году, было посвящено Галиции – краковскому восстанию 1846 года, – и называлось "Одна галицийская история".К тому времени, несмотря всего лишь 22-летний возраст, Леопольд фон Захер-Мазох уже закончил юридический факультет Карлова университета в Праге и получил диплом доктора права в университете Граца. Кстати, знал он и русский язык, читая в юности в оригинале Николая Карамзина, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.Несмотря на юридическое образование, Леопольду всегда нравилась история, особенно тех земель, которые находились под властью Вены. Его вторая книга "Последний король мадьяр" вышла в 1867 году, когда Австрийская империя превратилась в "двуединую" Австро-Венгрию. Однако рынок исторических произведений был перенасыщен, и Леопольд фон Захер-Мазох решил обратиться к теме, которая была его тайной страстью с детства.Именно тогда в нём начали проявляться склонности, которые потом и сделали его знаменитым. Мальчика привлекало описание жестокости, ему нравилось смотреть на картины с изображением казней, а любимым чтением были жития мучеников. Но особо важной личностью его детства стала графиня Ксенобия, родственница со стороны отца, которая была чрезвычайно красивой и в то же время жестокой женщиной.Однажды, играя в прятки со своими сёстрами, он спрятался в спальне графини, и стал свидетелем того, как сначала она привела туда любовника, а через несколько минут в спальню ворвался её муж с двумя друзьями. Графиня избила кнутом и выгнала трёх непрошеных гостей, любовник убежал, а Леопольд неосмотрительно выдал своё присутствие, после чего графиня избила и его. Однако от её ударов мальчик чувствовал непонятное удовольствие. Граф вскоре вернулся, а Леопольд, спрятавшись за дверью, слышал удары кнута и стоны графа.Обиды, кнут и меха, которые любила носить графиня, стали постоянными мотивами в творчестве Захер-Мазоха, а женщин он с того времени воспринимал как существ, которых следует одновременно и любить, и ненавидеть, и подчиняться им. Именно такую женщину под именем Ванды фон Дунаев он описал в повести "Венера в мехах". Она впервые была опубликована в журнале, а позже стала заглавной в сборнике "Наследие Каина", первый том которого вышел в 1870-м.В этот же сборник вошла и повесть на аналогичную тему "Разведённая женщина". Оба произведения были в значительной мере автобиографичными: на "Венеру в мехах" писателя вдохновила интрига с Фанни фон Пистор, а в основу "Разведённой женщины" легло пережитое и выстраданное во время романа с Анной фон Коттвиц.Какое-то время Леопольд фон Захер-Мазох совмещал академическую карьеру (он был приват-доцентом университета в Граце) с литературным творчеством, потому что литературная и издательская деятельность не приносила ему достаточной прибыли. Но после успеха у читателей романа "Дон Жуан из Коломыи" (1872), написанного на французском языке и опубликованного в одном из парижских журналов, он решил полностью посвятить себя литературе.В 1873-м писатель вступил в брак со своей пылкой поклонницей Ангеликой фон Рюмелин и переехал в Вену. Высокомерная, эгоистичная, жадная до денег, драгоценностей и дорогой одежды (да-да, мехов), любящая блистать в высшем свете, Ангелика тоже начала писать, взяв себе в качестве псевдоним имя героини "Венеры в мехах". Впоследствии они вместе подписывали низкопробные новеллы фамилией Захер-Мазох (без указания имени).Непомерные требования жены привели писателя к нищете и вынудили вместо литературы заняться заработком денег. Он опустился до уровня порнографии, начал писать непритязательные новеллы, одевая своих героинь в колоритные гуцульские кацавейки и платки, но привычно сдабривая рассказ кнутами, за что получил характеристику "отца одной перверсии".К счастью, в 1881 году писателя пригласили в Лейпциг издавать литературный журнал Auf der Hohe ("На высоте"). Он привлёк к сотрудничеству в журнале выдающихся авторов того времени: Виктора Гюго, Эмиля Золя, Ги где Мопассана, Генрика Ибсена. В 1883 году Леопольд фон Захер-Мазох отметил в Лейпциге 25-летие своей литературной деятельности. Ему пришли поздравления из многих стран.Как писатель он был широко известен в Европе, где произведения выходили на разных языках и большими тиражами. Особенно он был популярен во Франции, где о нем высокого мнения были такие мастера художественного мастера, как Александр Дюма-отец, Альфонс Доде, Гюстав Флобер. В 1886 году Мазох был награжден высшей наградой Французской Республики – орденом Почётного Легиона.Кроме того, в 1886 году венский психолог Рихард фон Крафт-Эбинг назвал сексуальную патологию, которая характеризуется получением удовольствия от боли и подчинения, мазохизмом. В работе "Половая психопатия" фон Эбинг высказал предположение, что Леопольд фон Захер-Мазох имел данную сексуальную девиацию.Но именно этот год стал трагическим в жизни писателя. Несмотря на широкую популярность журнала, главным редактором которого был Леопольд, из-за долгов владельца журнал обанкротился. Ко всем невзгодам в его жизни добавилась смерть от тифа его единственного сына. Доведя Леопольда фон Захер-Мазоха до нищеты, его покинула жена Ангелика (впоследствии она написала популярные мемуары "Повесть моей жизни").После этого писатель вступил в брак со своей сотрудницей Гульдой Майстер, и поселился в её имении в Линдхайме (Гессен), где проживал до конца своей жизни 9 марта 1895 года. У пары родилось трое детей: дочери Ольга и Марфа и сын Рамон. За последние девять лет жизни писатель издал лишь два произведения – "Змея в раю" (1890) и "Чары сцены" (1893). Уже после смерти Леопольда фон Захер-Мазоха был издан сборник его рассказов "Демонические женщины" (1907).Первые попытки объявить Леопольда фон Захер-Мазоха "русинским писателем" – хотя на этом языке он написал ни одного текста – были предприняты ещё в 1880 году. Тогда львовский журнал "Заря" опубликовал статью литературного критика Льва Сапогивского "Захер-Мазох и русины" с упреками в адрес русинской общественности за недооценку известного в Европе писателя, который "первый из чужаков так возвеличил наш народ, с такой любовью, которой даже тяжело между нашими авторами найти, однако, вместо благодарности, снискал у нас неславу".Действительно, произведения Леопольда фон Захер-Мазоха с русинскими и малороссийскими мотивами ("Галицийкие истории", "Женские образки из Галиции", "Рай на Днестре", "Кровавая свадьба в Киеве") не уступали в популярности среди современников его произведениям с эротическими мотивами, причём не только в Европе, но и в Российской империи.Этот элемент его литературного творчества даже привёл к тому, что в русском энциклопедическом словаре Брогауза и Ефрона он определён как русинский (украинский) писатель. При этом сам Захер-Мазох слова "украинский" никогда не употреблял, "русинский" он переводил на немецкий язык как kleinrussische (дословно – малороссийский). Его сын Рамон, который был мобилизован в армию Австро-Венгрии 1914 году, в ноябре попал в русский плен, и в марте 1915 года умер в киевском военном госпитале от тифа.Самого же писателя, согласно его завещанию, кремировали. Но урну с прахом Леопольда фон Захер-Мазоха в 1929 году уничтожил пожар – после смерти вдовы останки писателя забрали себе соседи, двор которых и превратился в пепел. В среде ценителей творчества этого автора существует жёсткая шутка: "настоящие мазохисты любят, чтобы их ради удовольствия кремировали дважды".На родине же Захер-Мазоха, образно говоря, кремировали в третий раз. Во Львове его имя превратили в элемент масс-культуры – скорее в стиле Энди Уорхолла, чем самого Захер-Мазоха.В апреле 2008 года в это городе было открыто "Мазох-кафе", перед входом в которое установлена статуя писателя высотой 1,7 метра. На груди памятника вмонтирована лупа, через которую видно сменяемые эротические картинки, а в правый карман статуи можно просунуть руку и нащупать половой член. При этом официантки ходят с наручниками и кнутами, которыми могут отстегать посетителей по их просьбе.
https://ukraina.ru/20240711/1047890827.html
https://ukraina.ru/20240225/1043770184.html
https://ukraina.ru/20230913/1049304076.html
https://ukraina.ru/20230326/1044686856.html
львов
европа
прага
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074861939_132:0:883:563_1920x0_80_0_0_f61c4eb96b92a6293dbeb0b25e301a6e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, львов, писатель, литература, секс, психиатрия, европа, прага, немцы
История, История, история Украины, Львов, писатель, литература, секс, психиатрия, Европа, Прага, немцы

Был ли Захер-Мазох украинским писателем? 190 лет знаменитому уроженцу Галичины

16:00 27.01.2026
 
© Фото : Hulton ArchiveЛеопольд фон Захер-Мазох
Леопольд фон Захер-Мазох - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Hulton Archive
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Судя по рейтингам Владимира Зеленского германоязычный писатель Леопольд фон Захер-Мазох, родившийся 27 января 1836 года во Львове, был всё же писателем глубоко украинским. Недаром его фамилия дала название сексуальной девиации – мазохизму. Тема же подчинения психологическому насилию и унижению – важный аспект украинского национального характера
Начальник полиции Королевства Галиция и Лодомерия (Владимирия, т.е. Волынь – прим.) Леопольд фон Захер и дочь ректора Львовского университета Шарлотта фон Мазох соединили свои фамилии, чтобы не оборвалась линия семьи Мазохов.
Семья жила в самом центре Львова (ныне на месте, где был её дом, находится "Гранд-Отель"), но лишь на седьмом году брака в ней появился первенец, которого назвали Леопольдом. Кстати, только в 1838-м, по просьбе тестя Франца фон Мазоха, который похоронил двух сыновей, по специальному разрешению императора Австрии Леопольд-старший присоединил девичью фамилию к своей, и стал именоваться фон Захер-Мазох.
Сначала ребёнок был таким хилым, что надежд на его выздоровление почти не было. Малыша решили перевезти в пригород Львова, посёлок Винники, и отдать на выкармливание русинской крестьянке Гандзе.
Первые 12 лет жизни (т.е. до 1848 года, когда семья переехала из Львова в Прагу) прошли для мальчика в русинском окружении. Спустя много лет, став уже известным в мире писателем и вспоминая кормилицу и детство, Леопольд фон Захер-Мазох написал следующие строки:
"С её молоком я всосал любовь к русинам, вобрал в себя русинский язык и любовь к краю своего рождения, к своему Отечеству. Благодаря моей кормилице русинский язык стал первым, которым я овладел. И именно она рассказывала мне волшебные русинские сказки или пела, убаюкивая меня, поэтому русинские народные песни запали мне в душу на всю жизнь, оставив след в моей жизни, моём эмоциональном мире и во всех позднейших трудах".
Бруно Шульц Автопортрет
11 июля 2024, 16:02История
Бруно Шульц: магический реализм еврейского ДрогобычаГаличина, как известно, родина Леопольда фон Захер-Мазоха, родившегося в Лемберге (Львове). Гораздо менее известен художник и писатель из провинциального Дрогобыча Бруно Шульц, который сам по себе представляет довольно самобытное явление
Однако родным языком в семье был всё же немецкий, которым Леопольд владел в совершенстве, и именно на нём начал публиковать свои литературные произведения. Правда, уже первое из них, изданное в 1858 году, было посвящено Галиции – краковскому восстанию 1846 года, – и называлось "Одна галицийская история".
К тому времени, несмотря всего лишь 22-летний возраст, Леопольд фон Захер-Мазох уже закончил юридический факультет Карлова университета в Праге и получил диплом доктора права в университете Граца. Кстати, знал он и русский язык, читая в юности в оригинале Николая Карамзина, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.
Несмотря на юридическое образование, Леопольду всегда нравилась история, особенно тех земель, которые находились под властью Вены. Его вторая книга "Последний король мадьяр" вышла в 1867 году, когда Австрийская империя превратилась в "двуединую" Австро-Венгрию. Однако рынок исторических произведений был перенасыщен, и Леопольд фон Захер-Мазох решил обратиться к теме, которая была его тайной страстью с детства.
Именно тогда в нём начали проявляться склонности, которые потом и сделали его знаменитым. Мальчика привлекало описание жестокости, ему нравилось смотреть на картины с изображением казней, а любимым чтением были жития мучеников. Но особо важной личностью его детства стала графиня Ксенобия, родственница со стороны отца, которая была чрезвычайно красивой и в то же время жестокой женщиной.
Однажды, играя в прятки со своими сёстрами, он спрятался в спальне графини, и стал свидетелем того, как сначала она привела туда любовника, а через несколько минут в спальню ворвался её муж с двумя друзьями. Графиня избила кнутом и выгнала трёх непрошеных гостей, любовник убежал, а Леопольд неосмотрительно выдал своё присутствие, после чего графиня избила и его. Однако от её ударов мальчик чувствовал непонятное удовольствие. Граф вскоре вернулся, а Леопольд, спрятавшись за дверью, слышал удары кнута и стоны графа.
Обиды, кнут и меха, которые любила носить графиня, стали постоянными мотивами в творчестве Захер-Мазоха, а женщин он с того времени воспринимал как существ, которых следует одновременно и любить, и ненавидеть, и подчиняться им. Именно такую женщину под именем Ванды фон Дунаев он описал в повести "Венера в мехах". Она впервые была опубликована в журнале, а позже стала заглавной в сборнике "Наследие Каина", первый том которого вышел в 1870-м.
Леся Украинка
25 февраля 2024, 09:22История
Леся Украинка: без "австрийского генштаба"Существует гипотеза, в соответствии с которой украинцы – плод усилий австрийского генштаба, внушившего русинам, что они украинцы. Понятно, что к исторической и социально-психологической реальности эта концепция отношения не имеет. Но эксперименты по выведению украинца действительно ставились. Самый известный их плод так и был назван – Украинка
В этот же сборник вошла и повесть на аналогичную тему "Разведённая женщина". Оба произведения были в значительной мере автобиографичными: на "Венеру в мехах" писателя вдохновила интрига с Фанни фон Пистор, а в основу "Разведённой женщины" легло пережитое и выстраданное во время романа с Анной фон Коттвиц.
Какое-то время Леопольд фон Захер-Мазох совмещал академическую карьеру (он был приват-доцентом университета в Граце) с литературным творчеством, потому что литературная и издательская деятельность не приносила ему достаточной прибыли. Но после успеха у читателей романа "Дон Жуан из Коломыи" (1872), написанного на французском языке и опубликованного в одном из парижских журналов, он решил полностью посвятить себя литературе.
В 1873-м писатель вступил в брак со своей пылкой поклонницей Ангеликой фон Рюмелин и переехал в Вену. Высокомерная, эгоистичная, жадная до денег, драгоценностей и дорогой одежды (да-да, мехов), любящая блистать в высшем свете, Ангелика тоже начала писать, взяв себе в качестве псевдоним имя героини "Венеры в мехах". Впоследствии они вместе подписывали низкопробные новеллы фамилией Захер-Мазох (без указания имени).
Непомерные требования жены привели писателя к нищете и вынудили вместо литературы заняться заработком денег. Он опустился до уровня порнографии, начал писать непритязательные новеллы, одевая своих героинь в колоритные гуцульские кацавейки и платки, но привычно сдабривая рассказ кнутами, за что получил характеристику "отца одной перверсии".
К счастью, в 1881 году писателя пригласили в Лейпциг издавать литературный журнал Auf der Hohe ("На высоте"). Он привлёк к сотрудничеству в журнале выдающихся авторов того времени: Виктора Гюго, Эмиля Золя, Ги где Мопассана, Генрика Ибсена. В 1883 году Леопольд фон Захер-Мазох отметил в Лейпциге 25-летие своей литературной деятельности. Ему пришли поздравления из многих стран.
Как писатель он был широко известен в Европе, где произведения выходили на разных языках и большими тиражами. Особенно он был популярен во Франции, где о нем высокого мнения были такие мастера художественного мастера, как Александр Дюма-отец, Альфонс Доде, Гюстав Флобер. В 1886 году Мазох был награжден высшей наградой Французской Республики – орденом Почётного Легиона.
Русская троица Маркиан Шашкевич, Яков Головацкий и Иван Вагилевич - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября 2023, 08:00История
"Мы, галицкие русские, принадлежим к великому русскому народу": русины во Львовском университете170 лет назад никаких "украинцев" не существовало. Часть подданных Российской империи, живших на территории нынешней Украины, называли себя малороссами. Их собратья, подданные империи Австрийской — в Галиции, Буковине и Угорской Руси — гордо именовали себя русинами и ощущали себя частью "русского мира", хоть и специфической, но всё же неотъемлемой
Кроме того, в 1886 году венский психолог Рихард фон Крафт-Эбинг назвал сексуальную патологию, которая характеризуется получением удовольствия от боли и подчинения, мазохизмом. В работе "Половая психопатия" фон Эбинг высказал предположение, что Леопольд фон Захер-Мазох имел данную сексуальную девиацию.
Но именно этот год стал трагическим в жизни писателя. Несмотря на широкую популярность журнала, главным редактором которого был Леопольд, из-за долгов владельца журнал обанкротился. Ко всем невзгодам в его жизни добавилась смерть от тифа его единственного сына. Доведя Леопольда фон Захер-Мазоха до нищеты, его покинула жена Ангелика (впоследствии она написала популярные мемуары "Повесть моей жизни").
После этого писатель вступил в брак со своей сотрудницей Гульдой Майстер, и поселился в её имении в Линдхайме (Гессен), где проживал до конца своей жизни 9 марта 1895 года. У пары родилось трое детей: дочери Ольга и Марфа и сын Рамон. За последние девять лет жизни писатель издал лишь два произведения – "Змея в раю" (1890) и "Чары сцены" (1893). Уже после смерти Леопольда фон Захер-Мазоха был издан сборник его рассказов "Демонические женщины" (1907).
Первые попытки объявить Леопольда фон Захер-Мазоха "русинским писателем" – хотя на этом языке он написал ни одного текста – были предприняты ещё в 1880 году. Тогда львовский журнал "Заря" опубликовал статью литературного критика Льва Сапогивского "Захер-Мазох и русины" с упреками в адрес русинской общественности за недооценку известного в Европе писателя, который "первый из чужаков так возвеличил наш народ, с такой любовью, которой даже тяжело между нашими авторами найти, однако, вместо благодарности, снискал у нас неславу".
Действительно, произведения Леопольда фон Захер-Мазоха с русинскими и малороссийскими мотивами ("Галицийкие истории", "Женские образки из Галиции", "Рай на Днестре", "Кровавая свадьба в Киеве") не уступали в популярности среди современников его произведениям с эротическими мотивами, причём не только в Европе, но и в Российской империи.
Этот элемент его литературного творчества даже привёл к тому, что в русском энциклопедическом словаре Брогауза и Ефрона он определён как русинский (украинский) писатель. При этом сам Захер-Мазох слова "украинский" никогда не употреблял, "русинский" он переводил на немецкий язык как kleinrussische (дословно – малороссийский). Его сын Рамон, который был мобилизован в армию Австро-Венгрии 1914 году, в ноябре попал в русский плен, и в марте 1915 года умер в киевском военном госпитале от тифа.
- РИА Новости, 1920, 26.03.2023
26 марта 2023, 08:00История
Игорь Грабарь: вечный революционер"Вечный революционер" ("Гимн") – написанное в 1880 году стихотворение Ивана Франко, которое в советские времена школьники учили наизусть. Сам Франко называл себя русином. Русином, правда не прикарпатским, а закарпатским, был и Игорь Грабарь. И был он революционером. Но не в сфере политики (это был интерес его родителей), а в сфере искусства.
Самого же писателя, согласно его завещанию, кремировали. Но урну с прахом Леопольда фон Захер-Мазоха в 1929 году уничтожил пожар – после смерти вдовы останки писателя забрали себе соседи, двор которых и превратился в пепел. В среде ценителей творчества этого автора существует жёсткая шутка: "настоящие мазохисты любят, чтобы их ради удовольствия кремировали дважды".
На родине же Захер-Мазоха, образно говоря, кремировали в третий раз. Во Львове его имя превратили в элемент масс-культуры – скорее в стиле Энди Уорхолла, чем самого Захер-Мазоха.
В апреле 2008 года в это городе было открыто "Мазох-кафе", перед входом в которое установлена статуя писателя высотой 1,7 метра. На груди памятника вмонтирована лупа, через которую видно сменяемые эротические картинки, а в правый карман статуи можно просунуть руку и нащупать половой член. При этом официантки ходят с наручниками и кнутами, которыми могут отстегать посетителей по их просьбе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория УкраиныЛьвовписательлитературасекспсихиатрияЕвропаПраганемцы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
03:47Мачадо заявила о скором возвращении в Венесуэлу для "строительства новой страны"
Лента новостейМолния