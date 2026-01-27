https://ukraina.ru/20260127/1052901211.html

Был ли Захер-Мазох украинским писателем? 190 лет знаменитому уроженцу Галичины

Судя по рейтингам Владимира Зеленского германоязычный писатель Леопольд фон Захер-Мазох, родившийся 27 января 1836 года во Львове, был всё же писателем глубоко украинским. Недаром его фамилия дала название сексуальной девиации – мазохизму. Тема же подчинения психологическому насилию и унижению – важный аспект украинского национального характера

Начальник полиции Королевства Галиция и Лодомерия (Владимирия, т.е. Волынь – прим.) Леопольд фон Захер и дочь ректора Львовского университета Шарлотта фон Мазох соединили свои фамилии, чтобы не оборвалась линия семьи Мазохов.Семья жила в самом центре Львова (ныне на месте, где был её дом, находится "Гранд-Отель"), но лишь на седьмом году брака в ней появился первенец, которого назвали Леопольдом. Кстати, только в 1838-м, по просьбе тестя Франца фон Мазоха, который похоронил двух сыновей, по специальному разрешению императора Австрии Леопольд-старший присоединил девичью фамилию к своей, и стал именоваться фон Захер-Мазох.Сначала ребёнок был таким хилым, что надежд на его выздоровление почти не было. Малыша решили перевезти в пригород Львова, посёлок Винники, и отдать на выкармливание русинской крестьянке Гандзе.Первые 12 лет жизни (т.е. до 1848 года, когда семья переехала из Львова в Прагу) прошли для мальчика в русинском окружении. Спустя много лет, став уже известным в мире писателем и вспоминая кормилицу и детство, Леопольд фон Захер-Мазох написал следующие строки:"С её молоком я всосал любовь к русинам, вобрал в себя русинский язык и любовь к краю своего рождения, к своему Отечеству. Благодаря моей кормилице русинский язык стал первым, которым я овладел. И именно она рассказывала мне волшебные русинские сказки или пела, убаюкивая меня, поэтому русинские народные песни запали мне в душу на всю жизнь, оставив след в моей жизни, моём эмоциональном мире и во всех позднейших трудах".Однако родным языком в семье был всё же немецкий, которым Леопольд владел в совершенстве, и именно на нём начал публиковать свои литературные произведения. Правда, уже первое из них, изданное в 1858 году, было посвящено Галиции – краковскому восстанию 1846 года, – и называлось "Одна галицийская история".К тому времени, несмотря всего лишь 22-летний возраст, Леопольд фон Захер-Мазох уже закончил юридический факультет Карлова университета в Праге и получил диплом доктора права в университете Граца. Кстати, знал он и русский язык, читая в юности в оригинале Николая Карамзина, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.Несмотря на юридическое образование, Леопольду всегда нравилась история, особенно тех земель, которые находились под властью Вены. Его вторая книга "Последний король мадьяр" вышла в 1867 году, когда Австрийская империя превратилась в "двуединую" Австро-Венгрию. Однако рынок исторических произведений был перенасыщен, и Леопольд фон Захер-Мазох решил обратиться к теме, которая была его тайной страстью с детства.Именно тогда в нём начали проявляться склонности, которые потом и сделали его знаменитым. Мальчика привлекало описание жестокости, ему нравилось смотреть на картины с изображением казней, а любимым чтением были жития мучеников. Но особо важной личностью его детства стала графиня Ксенобия, родственница со стороны отца, которая была чрезвычайно красивой и в то же время жестокой женщиной.Однажды, играя в прятки со своими сёстрами, он спрятался в спальне графини, и стал свидетелем того, как сначала она привела туда любовника, а через несколько минут в спальню ворвался её муж с двумя друзьями. Графиня избила кнутом и выгнала трёх непрошеных гостей, любовник убежал, а Леопольд неосмотрительно выдал своё присутствие, после чего графиня избила и его. Однако от её ударов мальчик чувствовал непонятное удовольствие. Граф вскоре вернулся, а Леопольд, спрятавшись за дверью, слышал удары кнута и стоны графа.Обиды, кнут и меха, которые любила носить графиня, стали постоянными мотивами в творчестве Захер-Мазоха, а женщин он с того времени воспринимал как существ, которых следует одновременно и любить, и ненавидеть, и подчиняться им. Именно такую женщину под именем Ванды фон Дунаев он описал в повести "Венера в мехах". Она впервые была опубликована в журнале, а позже стала заглавной в сборнике "Наследие Каина", первый том которого вышел в 1870-м.В этот же сборник вошла и повесть на аналогичную тему "Разведённая женщина". Оба произведения были в значительной мере автобиографичными: на "Венеру в мехах" писателя вдохновила интрига с Фанни фон Пистор, а в основу "Разведённой женщины" легло пережитое и выстраданное во время романа с Анной фон Коттвиц.Какое-то время Леопольд фон Захер-Мазох совмещал академическую карьеру (он был приват-доцентом университета в Граце) с литературным творчеством, потому что литературная и издательская деятельность не приносила ему достаточной прибыли. Но после успеха у читателей романа "Дон Жуан из Коломыи" (1872), написанного на французском языке и опубликованного в одном из парижских журналов, он решил полностью посвятить себя литературе.В 1873-м писатель вступил в брак со своей пылкой поклонницей Ангеликой фон Рюмелин и переехал в Вену. Высокомерная, эгоистичная, жадная до денег, драгоценностей и дорогой одежды (да-да, мехов), любящая блистать в высшем свете, Ангелика тоже начала писать, взяв себе в качестве псевдоним имя героини "Венеры в мехах". Впоследствии они вместе подписывали низкопробные новеллы фамилией Захер-Мазох (без указания имени).Непомерные требования жены привели писателя к нищете и вынудили вместо литературы заняться заработком денег. Он опустился до уровня порнографии, начал писать непритязательные новеллы, одевая своих героинь в колоритные гуцульские кацавейки и платки, но привычно сдабривая рассказ кнутами, за что получил характеристику "отца одной перверсии".К счастью, в 1881 году писателя пригласили в Лейпциг издавать литературный журнал Auf der Hohe ("На высоте"). Он привлёк к сотрудничеству в журнале выдающихся авторов того времени: Виктора Гюго, Эмиля Золя, Ги где Мопассана, Генрика Ибсена. В 1883 году Леопольд фон Захер-Мазох отметил в Лейпциге 25-летие своей литературной деятельности. Ему пришли поздравления из многих стран.Как писатель он был широко известен в Европе, где произведения выходили на разных языках и большими тиражами. Особенно он был популярен во Франции, где о нем высокого мнения были такие мастера художественного мастера, как Александр Дюма-отец, Альфонс Доде, Гюстав Флобер. В 1886 году Мазох был награжден высшей наградой Французской Республики – орденом Почётного Легиона.Кроме того, в 1886 году венский психолог Рихард фон Крафт-Эбинг назвал сексуальную патологию, которая характеризуется получением удовольствия от боли и подчинения, мазохизмом. В работе "Половая психопатия" фон Эбинг высказал предположение, что Леопольд фон Захер-Мазох имел данную сексуальную девиацию.Но именно этот год стал трагическим в жизни писателя. Несмотря на широкую популярность журнала, главным редактором которого был Леопольд, из-за долгов владельца журнал обанкротился. Ко всем невзгодам в его жизни добавилась смерть от тифа его единственного сына. Доведя Леопольда фон Захер-Мазоха до нищеты, его покинула жена Ангелика (впоследствии она написала популярные мемуары "Повесть моей жизни").После этого писатель вступил в брак со своей сотрудницей Гульдой Майстер, и поселился в её имении в Линдхайме (Гессен), где проживал до конца своей жизни 9 марта 1895 года. У пары родилось трое детей: дочери Ольга и Марфа и сын Рамон. За последние девять лет жизни писатель издал лишь два произведения – "Змея в раю" (1890) и "Чары сцены" (1893). Уже после смерти Леопольда фон Захер-Мазоха был издан сборник его рассказов "Демонические женщины" (1907).Первые попытки объявить Леопольда фон Захер-Мазоха "русинским писателем" – хотя на этом языке он написал ни одного текста – были предприняты ещё в 1880 году. Тогда львовский журнал "Заря" опубликовал статью литературного критика Льва Сапогивского "Захер-Мазох и русины" с упреками в адрес русинской общественности за недооценку известного в Европе писателя, который "первый из чужаков так возвеличил наш народ, с такой любовью, которой даже тяжело между нашими авторами найти, однако, вместо благодарности, снискал у нас неславу".Действительно, произведения Леопольда фон Захер-Мазоха с русинскими и малороссийскими мотивами ("Галицийкие истории", "Женские образки из Галиции", "Рай на Днестре", "Кровавая свадьба в Киеве") не уступали в популярности среди современников его произведениям с эротическими мотивами, причём не только в Европе, но и в Российской империи.Этот элемент его литературного творчества даже привёл к тому, что в русском энциклопедическом словаре Брогауза и Ефрона он определён как русинский (украинский) писатель. При этом сам Захер-Мазох слова "украинский" никогда не употреблял, "русинский" он переводил на немецкий язык как kleinrussische (дословно – малороссийский). Его сын Рамон, который был мобилизован в армию Австро-Венгрии 1914 году, в ноябре попал в русский плен, и в марте 1915 года умер в киевском военном госпитале от тифа.Самого же писателя, согласно его завещанию, кремировали. Но урну с прахом Леопольда фон Захер-Мазоха в 1929 году уничтожил пожар – после смерти вдовы останки писателя забрали себе соседи, двор которых и превратился в пепел. В среде ценителей творчества этого автора существует жёсткая шутка: "настоящие мазохисты любят, чтобы их ради удовольствия кремировали дважды".На родине же Захер-Мазоха, образно говоря, кремировали в третий раз. Во Львове его имя превратили в элемент масс-культуры – скорее в стиле Энди Уорхолла, чем самого Захер-Мазоха.В апреле 2008 года в это городе было открыто "Мазох-кафе", перед входом в которое установлена статуя писателя высотой 1,7 метра. На груди памятника вмонтирована лупа, через которую видно сменяемые эротические картинки, а в правый карман статуи можно просунуть руку и нащупать половой член. При этом официантки ходят с наручниками и кнутами, которыми могут отстегать посетителей по их просьбе.

