Почему в Мелитопольском университете учатся студенты из Петербурга и Сахалина – ректор Тойвонен

27.01.2026

Почему в Мелитопольском университете учатся студенты из Петербурга и Сахалина – ректор Тойвонен

Ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, чем сейчас живет его... Украина.ру, 27.01.2026

Ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, чем сейчас живет его ВУЗ: сколько в нем студентов и преподавателей, на каких факультетах и по каким специальностям готовят учащихся, какая зарплата у профессоров и доцентов, почему в университете учатся студенты не только из Новороссии, но и из всей континентальной России.Посмотрев это видео, можно узнать почему Николай Рудольфович решил занять должность ректора МелГУ, готовили ли украинские спецслужбы покушение на его жизнь. Также можно увидеть, как выглядит кабинет ректора и два его бронежилета, а также посмотреть, что у него стоит на рабочем столе.

