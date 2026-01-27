https://ukraina.ru/20260127/pochemu-v-melitopolskom-universitete-uchatsya-studenty-iz-peterburga-i-sakhalina--rektor-toyvonen-1074886179.html
Почему в Мелитопольском университете учатся студенты из Петербурга и Сахалина – ректор Тойвонен
Почему в Мелитопольском университете учатся студенты из Петербурга и Сахалина – ректор Тойвонен - 27.01.2026
Почему в Мелитопольском университете учатся студенты из Петербурга и Сахалина – ректор Тойвонен
Ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, чем сейчас живет его ВУЗ
Ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, чем сейчас живет его ВУЗ: сколько в нем студентов и преподавателей, на каких факультетах и по каким специальностям готовят учащихся, какая зарплата у профессоров и доцентов, почему в университете учатся студенты не только из Новороссии, но и из всей континентальной России.Посмотрев это видео, можно узнать почему Николай Рудольфович решил занять должность ректора МелГУ, готовили ли украинские спецслужбы покушение на его жизнь. Также можно увидеть, как выглядит кабинет ректора и два его бронежилета, а также посмотреть, что у него стоит на рабочем столе.
Ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, чем сейчас живет его ВУЗ: сколько в нем студентов и преподавателей, на каких факультетах и по каким специальностям готовят учащихся, какая зарплата у профессоров и доцентов, почему в университете учатся студенты не только из Новороссии, но и из всей континентальной России.
Посмотрев это видео, можно узнать почему Николай Рудольфович решил занять должность ректора МелГУ, готовили ли украинские спецслужбы покушение на его жизнь. Также можно увидеть, как выглядит кабинет ректора и два его бронежилета, а также посмотреть, что у него стоит на рабочем столе.