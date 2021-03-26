— Война в Донбассе: где ВСУ предположительно могут начать наступление? Если российская армия вмешается в конфликт, где территориально она должна остановиться?
— Попытается ли киевская власть реализовать ряд провокаций в Донбассе этой весной?
— Поддержит ли Запад украинские провокации в Донбассе?
- Война в Донбассе: какое коллективное решение Запада может нанести ущерб России?
— Политика Европейского союза в отношении России.
— Противоречия внутри Европейского союза.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались. С начала 2021 года снова начало расти число обстрелов: в ОБСЕ зарегистрировали более 3 тысяч случаев нарушения перемирия.