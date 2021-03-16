Писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков рассказал, что Россия сделала для социально-экономического развития Крыма за последние семь лет

«Три кита». Как Киев собирается возвращать Крым © Facebook, Dmytro Kuleba 00:30​ — что сделала Россия для развития Крыма;

• 01:50​ — как решить проблему завышенной стоимости авиабилетов в Крым;

• 03:20​ — как отсутствие международного признания влияет на развитие экономики Крыма;

• 07:25​ — что должна сделать Россия, чтобы Запад снял санкции по Крыму, и почему Запад не решился на полный разрыв отношений с Россией из-за Крыма;

• 11:15​ — насколько велико влияние украинских СМИ на жителей Крыма и интересуются ли крымчане украинской политикой;

• 12:25​ — нужно ли запретить вещание украинских телеканалов в Крыму;

• 14:25​ — почему в Крыму завышенные цены на продукты;

• 18:00​ — как Россия планирует решить проблему водоснабжения Крыма;

• 18:50​ — как присоединение Крыма повлияло на российское общество и как об этом событии будут говорить спустя 100–200 лет;

• 23:25​ — для каких целей Украина хочет провести саммит «Крымской платформы»?