• 00:30 — что сделала Россия для развития Крыма;
• 01:50 — как решить проблему завышенной стоимости авиабилетов в Крым;
• 03:20 — как отсутствие международного признания влияет на развитие экономики Крыма;
• 07:25 — что должна сделать Россия, чтобы Запад снял санкции по Крыму, и почему Запад не решился на полный разрыв отношений с Россией из-за Крыма;
• 11:15 — насколько велико влияние украинских СМИ на жителей Крыма и интересуются ли крымчане украинской политикой;
• 12:25 — нужно ли запретить вещание украинских телеканалов в Крыму;
• 14:25 — почему в Крыму завышенные цены на продукты;
• 18:00 — как Россия планирует решить проблему водоснабжения Крыма;
• 18:50 — как присоединение Крыма повлияло на российское общество и как об этом событии будут говорить спустя 100–200 лет;
• 23:25 — для каких целей Украина хочет провести саммит «Крымской платформы»?