Политолог Ростислав Ищенко рассказал, для каких политических целей Украина идет на обострение ситуации в Донбассе

Напомним, 10 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, который был предложен Германией и Францией, и теперь ждет от России его одобрения.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российской стороне не был представлен никакой «новый план» Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

— ​Обострение в Донбассе: есть ли предпосылки для начала полномасштабной войны в ближайшее время?

— Зачем Зеленский провоцирует обострение в Донбассе?

— Какими методами Зеленский борется с оппозицией и украинскими олигархами?

— Может ли эскалация в Донбассе быть частью плана по противодействию «Северному потоку – 2»?

— Руководят ли Соединенные Штаты украинским правительством и заинтересованы ли американцы в полномасштабной войне в Донбассе?

— К каким последствиям для ЛДНР приведет полномасштабная война в Донбассе?