В ходе ежегодной пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку самопровозглашенных республик Донбасса

Кроме того, российский лидер заявил, что украинской стороне не хватает политического мужества для решения ключевых для страны вопросов.

Украина—Донбасс: в тюрьму или на свободу © Twitter, Int'l Criminal Court Владимир Зеленский приходили на пост с лозунгами о прекращении конфликта в Донбассе и выстраивании отношений с Россией.

«Но ничего не получается у них. Ведь во время предвыборной кампании кандидаты в президенты опираются на мнение большинства избирателей. А когда приходят к власти, начинают колебаться и постоянно оглядываться на крайне националистические силы!» — рассказал президент РФ.