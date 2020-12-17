Кроме того, российский лидер заявил, что украинской стороне не хватает политического мужества для решения ключевых для страны вопросов.
Он напомнил, что практически все предыдущие главы Украины и нынешний президент Владимир Зеленский приходили на пост с лозунгами о прекращении конфликта в Донбассе и выстраивании отношений с Россией.
«Но ничего не получается у них. Ведь во время предвыборной кампании кандидаты в президенты опираются на мнение большинства избирателей. А когда приходят к власти, начинают колебаться и постоянно оглядываться на крайне националистические силы!» — рассказал президент РФ.