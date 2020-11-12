Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью интернет-изданию Украина.ру 11 ноября объяснил, почему при Байдене изменится стилистика правления Соединенными Штатами. Кроме того, эксперт рассказал:

— Об особенностях избирательного процесса в США; — Что ждет Украину в случае победы Джо Байдена на президентских выборах; — Почему российская «мягкая сила» не сработала? — Украинский вопрос закрыт: за какую теперь страну возьмется Байден?