— Об особенностях избирательного процесса в США; 

— Что ждет Украину в случае победы Джо Байдена на президентских выборах;

— Почему российская «мягкая сила» не сработала?

— Украинский вопрос закрыт: за какую теперь страну возьмется Байден?

 