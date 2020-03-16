Самолет компании SkyUp Airlines специальным рейсом эвакуировал из Италии в Украину более 120 человек, которые хотели вернуться на Украину. На аэродроме пассажиров самолета встретили автобусы и карета скорой помощи.
На кадрах видно, как люди в масках покидают борт и садятся в автобус.
Напомним, за минувшие сутки в Италии из-за вызванных коронавирусом осложнений умерли 368 человек. Также выявлено 2853 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Общее число заразившихся в Италии (с учетом погибших и выздоровевших) — 27 747 человек.
Правительство Италии распространило карантинные меры: был введен запрет на перемещения граждан по улице за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все учебные заведения, запретили массовые мероприятия. Также был запрещен въезд для туристов в страну.