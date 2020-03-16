15 марта правительство Украины объявило об эвакуации своих граждан из итальянской Венеции

Самолет компании SkyUp Airlines специальным рейсом эвакуировал из Италии в Украину более 120 человек, которые хотели вернуться на Украину. На аэродроме пассажиров самолета встретили автобусы и карета скорой помощи.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Напомним, за минувшие сутки в Италии из-за вызванных коронавирусом осложнений умерли 368 человек. Также выявлено 2853 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Общее число заразившихся в Италии (с учетом погибших и выздоровевших) — 27 747 человек.

Правительство Италии распространило карантинные меры: был введен запрет на перемещения граждан по улице за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все учебные заведения, запретили массовые мероприятия. Также был запрещен въезд для туристов в страну.