В частности были затронуты следующие вопросы:
— что на самом деле происходит с русским языком на Украине?
— как Венгрия защищает носителей своего языка?
На прошлой неделе, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании, который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Всего законопроект во втором чтении поддержали 327 украинских депутатов.
Таким образом, с сентября 2020 года русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на украинском языке.