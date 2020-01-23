В частности были затронуты следующие вопросы:

— что на самом деле происходит с русским языком на Украине?

— как Венгрия защищает носителей своего языка?

Вырвут язык. На Украине ликвидируют русские школы, а Зеленский «не в курсе»
Вырвут язык. На Украине ликвидируют русские школы, а Зеленский «не в курсе»
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На прошлой неделе, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании, который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Всего законопроект во втором чтении поддержали 327 украинских депутатов.

Таким образом, с сентября 2020 года русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на украинском языке.    