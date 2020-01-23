В новом выпуске программы «Ищем смыслы» публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян высказал свое мнение о языковой реформе

В частности были затронуты следующие вопросы:

— что на самом деле происходит с русским языком на Украине?

— как Венгрия защищает носителей своего языка?

Вырвут язык. На Украине ликвидируют русские школы, а Зеленский «не в курсе» © img.novosti-n.org | img.novosti-n.org | Перейти в фотобанк

Таким образом, с сентября 2020 года русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на украинском языке.