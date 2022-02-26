Обстрелы Донецка усилились. В Совместном центре по контролю и координации ДНР сообщают, что за минувшие сутки в направлении Донецка украинская артиллерия выпустила 7 снарядов калибром 122 мм. Все подробности узнал корреспондент издания Украина.ру Роман Гнатюк

В Офисе президента Украины объяснили отказ от переговоров с Москвой © Открытые источники Эдуард Басурин сообщил о том, что повреждены 16 жилых домов, 14 объектов гражданской инфраструктуры, 11 транспортных средств. Без электроэнергии более 1500 абонентов. Остановлена работа трех котельных и очистного сооружения.