В Офисе президента Украины объяснили отказ от переговоров с Москвой
В Офисе президента Украины объяснили отказ от переговоров с Москвой
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Под обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Официальный представитель народной милиции Республики Эдуард Басурин сообщил о том, что повреждены 16 жилых домов, 14 объектов гражданской инфраструктуры, 11 транспортных средств. Без электроэнергии более 1500 абонентов. Остановлена работа трех котельных и очистного сооружения.