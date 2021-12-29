Во вторник, 28 декабря, власти Украины ввели санкции против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на 5 лет. Эксперты уже назвали произошедшее новой атакой на свободу слова

По сути, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против оппозиционных телеканалов UkrLive и «Первый независимый». Что об этом думают журналисты, политические эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей.

Зеленский закрыл очередной канал: Карасев объяснил, при чем здесь Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Игорь Гужва, тоже попавшего под санкции Зеленского, назвал происходящее беспределом:

«Новая беспредельная атака властей на украинские медиа.

СНБО и Зеленский ввели санкции против телеканалов, которые были созданы на базе незаконно заблокированных через санкции СНБО в феврале трех оппозиционных каналов 112, NewsOne и ZIK.

Санкции введены против ООО «Тайм медиа» (это телеканал Первый независимый, созданный журналистами 112, NewsOne и ZIK).

И против ООО «Телепростир» — это принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу телекомпания, вещающая под брендом UKRLIVE. UKRLIVE, в отличие от Первого независимого, до сих пор в Украине не блокировался. Но теперь, видимо, СНБО решил по беспределу прекратить его вещание.

Также санкции введены против медиахолдинга «Новости» (в него входят 112, NewsOne и ZIK, которые уже были заблокированы в феврале).

При этом в указе Зеленский ссылается на решение СНБО от 28 декабря. Хотя сегодня ни о каком заседании СНБО не сообщалось».



Политический эксперт Елена Маркосян считает, что у украинцев сформировалось стойкое неприятие украинских новостей:

«О! Ещё два телеканала запретили. И за что? Неужто эти телеканалы так поднялись, что стали угрозой? Или журналисты понадобились, которые хоть что-то в телевидении понимают? Ну так с ними же совсем другая проблема! Её сказками про информационную безопасность не решить.

И что за цель у власти и Вавочки, утвердившем Стратегию информационной безопасности Украины? Борьба с Россией?

С враньем своим и глупостью надо бороться, а не с правдой!

Идиоты, блин. Они думают, что все пойдут смотреть телеканал Рада? Смотрите его сами. У миллионов украинцев уже такое стойкое неприятие наших украиноязычных новостей, что они предпочитают получать информацию на русском и любом другом языке, лишь бы не слушать бесконечную пропаганду войны и не видеть откровенно недалекую, глупую и циничную власть, которая что бы ни говорила, только так и воспринимается. И Россия тут совершенно не причем».



Политолог Андрей Ермолаев убежден, что дело движется к автократии:

«(к очередному закрытию очередных медиа в Украине)

Он и его "слуги" опьянели от успеха в 2019м, и попутали успех на выборах с правом на господство над всеми. Или "бес попутал".

Сперва он и его "слуги" научились врать в лицо.

Потом он и его "слуги" научились воровать из бюджета и платить в "конвертах".

Затем он в ограниченном кругу "слуг" освоил санкции против собственных граждан и против медиа, без суда и следствия.

Чуть позже он в очень узком кругу ("тройка"-"четверка") научился рулить правительством, бюджетом, местными властями, судами и прокурорами.

И он начал затыкать рты недовольным, увольнять неугодных, угрожать и преследовать строптивых.

Сейчас он учится сажать.

Еще немного — и он научится отдавать приказы стрелять.

Но люди тоже учатся. На собственных ошибках и разочарованиях. Учатся не вестись на артистизм и популизм. Учатся различать правду и ложь. Учатся не бояться и сопротивляться. Учатся различать шарлатанов и карьеристов в толпе очередных "претендентов". Учатся, как победить без очередных "революционных" катастроф.

Чтобы сказать "Больше — Нет" и "Автократия STOP".

Уже скоро.

Блогер Михаил Чаплыга удивлен, почему олигархические каналы Ахметова не попали в этот список, раз уже идет массовая зачистка информационного поля:

«ИНТЕРЕСНОЕ ГКЧП намечается.

Сперва запускают утку в СМИ о переносе СНБОУ на 30е число, мотивируя якобы новыми множественными вопросами…

А потом "внезапно" вводят Указ по решениям сегодняшнего СНБО, которое якобы перенесли.

Я далек от мысли, что этот спектакль разыграли для народа. Такие вещи делают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для своих и тех, кто в теме. Т.е. по факту ГКЧП.

Сказать, что я удивлен — не сказать ничего. Я ожидал закрытия телезоопарка АХ какого "инвестора" в рамках борьбы с олигархатом… каналов Порошенко… Но нит. И у Порошенко и у олигархов все "в шоколаде".

И теперь, я думаю, сложно будет обосновать "логику" особенно в отношении трудового коллектива П.Н. и Шуфрича — главы профильного комитета!

Кстати… внезапно закрыв именно ТЕ каналы вы попали в "просак" — объявив войну "олигархам" и вжарив повторно по тем каналам, вы всей стране показали, что реальной оппозицией является не Ахметов, а Медведчук.

Медведчук, думаю, переживет такой ваш выстрел себе в ногу, а вот вам будет сложно. Сложно рассказывать о борьбе с олигархами, а не оппозицией и свободомыслием».



Журналист Юрий Ткачев ждет доказательной базы по нарушением санкционных каналов:

«Кстати, в связи с закрытием Зеленским новых оппозиционных телеканалов, хочу поинтересоваться: Владимир Александрович, а не пришла ли пора всё-таки продемонстрировать гражданам те факты, на основании которых вы закрыли телеканалы в прошлый раз?

Ну как бы, уже год прошёл, может всё-таки пора? Или ну его нафиг, раз США одобрили, то перед туземцами отчитываться не обязательно?»



Блогер Натали Кон поделилась инсайдом:

«Он просто психанул, понимаете? И захлопнул тв-каналы. Просто от обиды на нормандских "партнеров", которые его игнорят. Пусть не смеют! И ножкой так — топ!

== Источник близкий к Офису президента рассказал о подоплеке введения новых санкций СНБО против оппозиционных телеканалов.

«Против UKRLIVE уже давно готовили введение санкций, потому что он вещал в эфире фактически без ограничений. И воспринимался как серьёзная информационная угроза для власти. Санкции против «Першого незалежного», который уже давно отключили от эфира без всяких санкций, это что-то типа акции устрашения. Почему именно сейчас это произошло? Это ответ Банковой на предложения европейских стран, которые советовали снять санкции СНБО с украинских СМИ. Офис показывает, что не хочет делать никаких послаблений. А наоборот — курс ужесточат. На это наложилась ещё сильная обида Зеленского и Ермака на партнёров по Нормандской четвёрки, которые фактически проигнорировали их 10 шагов по Донбассу. А Россия, так и вообще, можно сказать, послала», — сказал источник».



Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров тоже прокомментировал ситуацию:

«Власть в агонии запрещает все оппозиционные телеканалы.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 декабря, подписал санкции против еще двух украинских телеканалов. Это каналы "Первый независимый" и "UkrLive".

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине, и введены на пять лет.

Действующее руководство Украины устанавливает в стране диктатуру и тиранию, попирая международные принципы демократии.

Зеленский вводит все новые и новые санкции и усиливает давление на свободу слова.

На двух телеканалах работало около 1000 человек, и в один миг одним глупым решением их оставили без работы в канун нового года!

К тому же, они сделали это без какого-либо решения суда, без какого-либо следствия и вообще без каких-либо веских причин.

СНБО при "зеленом" режиме превратилось в бездумный карательный орган».



Политический эксперт Станислав Мальцев стоит на позициях истинной демократии:

«Решением СНБО закрыты прошлой зимой 112, NewsOne и ZiK. С моей точки зрения, закрыть или не закрыть каналы решаем мы сами))) нажал на кнопку и "закрыл". Ты сам выбираешь, что смотреть, что не смотреть.

Вполне допускаю, нет полной информации — секретна, что каналы действительно финансировались крайне специфически и СНБО правильно решил, а Президент издал Указа о закрыли каналы. Суд разберется.

Но то, что вчера Указом Презедента закрыты телеканалы UkrLive и "Перший Незалежний" показывает, что фактически идет подавление свободы слова в Украине.

СМИ, различных политических предпочтений, бывают хорошими или плохими, но главное то, что СМИ, которые "дуют в одну властную политическую дудку", всегда отвратительны.

Никогда не был сторонником ПР, ОБ или ОПЗЖ, но помню "Я не одобряю то, что вы говорите, но я буду защищать до смерти ваше право сказать это"»

