Дмитрий Медведев посвятил Украине свою новую статью в газете «Коммерсантъ». Точнее перспективам двухсторонних отношений с нынешней украинской властью. Текст вызвал много откликов в социальных сетях.

«Прижать Путина». Для чего находившаяся в «черном списке» Нуланд приехала в Москву © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Политолог Михаил Погребинский считает, что ждать уступок со стороны Кремля украинкой власти не стоит: «Статья Дм. Медведева об Украине продолжает мою дискуссию с Дм. Трениным, опубликованную на днях на Карнеги. Я там упоминал о том, как, на мой взгляд, должна была повести себя "вменяемая власть на Украине". Медведев использовал это же прилагательное, но не в сослагательном наклонении, а в изъявительном — невменяемая. Забавно, что на вопрос: что же делать с Украиной ответ Медведева и Тренина один и тот же — НИЧЕГО. "русские ждать умеют" (Медведев), "все равно ничего изменить нельзя" — Тренин. Различия — чисто стилистические. У Тренина — сдержанный тон, у Медведева — беспрецедентно жесткий. Привет — попыткам Зе организовать встречу с ВВП и Виктории Нуланд — склонить Кремль к уступкам».



Политолог Янина Соколовская написала об ошибках российской власти: «Дмитрий Медведев опубликовал в издании "Коммерсант" статью об Украине. Меня ничто не удивило, кроме того, почему многочисленное корректоры и пр. не исправили грамматические ошибки? Уж если цитировали укр.яз., то делали бы это грамотно.

Вот пример: "Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд козi зосталася».

Дробницкий: Байден и Нуланд не понимают, что делать с Украиной, которую сами создали © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

И этот текст — еще одно свидетельство непонимания Россией Украины. В РФ, к примеру, до сих пор считают, что русскоязычные украинцы — это априори патриоты России. Не допускают даже мысли, что говорить можно по-русски, а мыслить — по-украински.

Там же проводят теорию "единого народа", которую Киев не принимает. Но ее с дивным упорством пытаются прогнуть "через колено".

А на должности тех, кто должен, по идее, объясняться с Украиной (например, в диппредставительствах, "культурных организациях" и коррпунтах госСМИ), назначают тех, кто не намерен ее понять.

Собственно, после Черномырдина желающих вдаваться в детали на украинско-российском поле заметно не было. И результат вполне понятен и идет "козі під хвіст".



Общественный деятель Александр Скубченко считает, что вместе с российской властью вынуждены ждать и миллионы украинцев, когда сменится политический вектор в стране: «Зампред Совета безопасности РФ Медведев написал в своей колонке, почему бессмысленны все контакты с украинской властью.

Во-первых, лично Зеленский. "Вывернутый наизнанку человек", который "очень боится и не любит этих людей (радикалов), но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды". Всю жизнь говорил на русском языке, долгое время работал в России и зарабатывал там значительные деньги, даже из федерального бюджета России. И сегодня тоже продолжает зарабатывать, кстати. Но — отказался от собственной идентичности и стал служить оголтелым националистам. Это как еврей в нацистской Германии стал служить в СС, хлёстко сравнил Медведев. И не поспоришь, очень точное описание Зеленского. Как с ним договариваться? Он очень боится потерять власть, он очень боится радикалов.

Во-вторых, вся украинская власть сегодня. Под внешним управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем даже было в СССР. Полная зависимость от денег запада, прямое подчинение западу спецслужб Украины. А западу нужно только одно: противостояние с Россией. Иного пути для Украины, как строить здесь Анти-Россию, у США нет.

В-третьих, личности тех, кто стоит во главе Украины. "Слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы",- как охарактеризовал их Медведев. А деньги хранят в офшорах. Лидера, который пржертвует собой ради Украины, нет. Зачем? А кому же миллионы в офшорах? Деньги они любят и деньги ддя них не пахнут. Берут и от запада, и от России не отказываются. Попутно корча из себя патриотов для запада и осыпая враждой Россию.

В-четвертых, у власти — невежественные и необязательные люди. Постоянно меняют позицию. "Подписывают Минские соглашения, договариваются в «нормандском формате», а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону." Лгут и уходят от принятых решений. А значит переговоры с ними бессмысленны — заключает Медведев.

Россия не просто так согласилась на визит Нуланд - Захарова © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Медведев, кстати, ответил на вопрос: что делать в этой ситуации? Цитирую: "Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных «Крымских платформ», созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые."

Что делать России — понятно. А что делать нам, миллионам граждан Украины? Нам ничего не остается: мы вынужденны быть терпеливыми, мы вынуждены ждать. Но пока мы ждём появление "вменяемого руководства" в своей стране, мы, при этом, вынуждены терпеть бандеровские издевательства над собой, и грабёж действующей властью нас же. Это не России, а нам запрещают русский язык. Это не Россию, а нас грабят тарифами ЖКХ. Это не Россию, а нас предал и продал Зеленский. Терпение ведь не безгранично. А ждать всё сложнее».



Политолог Михаил Павлив прогнозирует новый виток деградации экономических отношений с Россией: «Дмитрий Медведев в большом интервью выразил, вероятно, общую позицию условного "Кремля" — с нынешним руководством Украины не о чем договариваться, страна под внешним управлением, ее лидеры не договороспособны. И нужно дождаться нового руководства.

Учитывая тот факт, что качественно нового руководства в нашей криптоколонии не ожидается, ждать им придется вечность.

Для нас же это означает консервацию нынешнего положения, или даже его ухудшение ввиду предстоящей "газовой" войны. Новый виток санкционного противостояния, и дальнейшая деградация экономических отношений со все еще одним из крупнейших торговых партнеров».



Политтехнолог Тарас Березовец подтвердил часть тезисов Медведева: «Дмитрий Медведев написал статью «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». Коротко о содержании.

Медведев заявляет, что Украина находится в поиске своей идентичности и некоего особого пути, при этом «сочиняет свою отдельную историю». Это успех, поскольку в Кремле скрепя сердце, наконец признали, что Украина не считает себя частью России и её истории как имперского проекта.

Зеленского Медведев называет по сути русским человеком, всю жизнь работавшим в России и получавшим значительные средства из российских источников, который «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности».

Украинское руководство в России по-прежнему считают «наймитами Запада» и людьми абсолютно несамостоятельными. Цитата «Страна находится под прямым иностранным управлением». Медведев использует парадоксально примитивный для пропаганды прием — ваша Украина нам и даром не сдалась, вы агенты Вашингтона и дела «нужно вести с сюзереном». Что по Фрейду означает прямо противоположное. Мы без Украины жить не можем, кусок в горло не лезет, все думаем, как вас захватить.

Медведев послал сигнал Украине и США © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Далее ключевой пассаж. Медведев сокрушается, что «бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди». Что означает необязательные? Медведев в открытую говорит о том, что сожалеет, в Киеве не выполняют какие-то известные только двум сторонам договорённости. Какие? С кем? О чем эти договоренности? Вопросы непраздные на фоне информации о прямом предательстве в ОП в деле вагнеровцев. Медведев даже специально уточняет и говорит, что у Зеленского «беспрерывно лгут и уходят от принятых решений». Каких решений? С кем согласованных? Вопросы без ответов. Пока во всяком случае.

И наконец, финальный пассаж. Из-за важности я даже приведу его полностью. «Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных «Крымских платформ», созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые». Что здесь говорит Медведев? Точнее, через Медведева вещает Путин? Россия не отказывается от реваншистских планов в отношении Украины и намерена и дальше вкладывать в гибридные сценария создания хаоса. Кремль продолжит дестабилизацию ситуации на всех фронтах: информационном, экономическом и внешнеполитическом. Готово ли к таким вызовам нынешнее руководство Украины, погрязшее в коррупции, преследующие свободу слова и своих оппонентов? Ответ очевиден».



Народный депутат Ринат Кузьмин прогнозирует, что встреча Зеленского с Путиным не состоится: «Заместитель председателя Совбеза России, экс-премьер и экс-президент РФ Дмитрий Медведев написал жесткую статью об Украине в газете «Коммерсантъ».

Основная мысль — нынешняя украинская власть несамостоятельная, постоянно обманывает и нарушает обязательства, думает лишь о зарабатывании денег, полностью находится под внешним управлением, поэтому иметь дело с ней бессмысленно. Надо дождаться появления более вменяемого руководства.

Стоит обратить внимание на то, что эта статья появилась на фоне постоянных заявлений из Киева о желании Зеленского встретиться с Путиным как с Нормандском формате, так и один на один. Также она опубликована в день приезда Нуланд в Москву, которая будет, в том числе, обсуждать и Украину. И статья Медведева сигнализирует, что в российском руководстве Зеленского как партнера по переговорам не видят.

Видимо, чтоб сделать эту мысль максимально доходчивой, статья Медведева написана в очень резких выражениях».



Израильский блогер Соломон Манн предвещает сокращение контактов Кремля с Киевом и ужесточение позиции Москвы в конфликте на Донбассе: «Теоретик международной политики Путина и его правая рука — Дмитрий Медведев, человек настолько доверенный, что Путин рискнул поменяться с ним ролями во время президентской рокировки, опубликовал программную статью в Коммерсанте под заголовком "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством".

По мнению Медведева, надо сказать в чем-то обоснованного, политикум Украины крайне зависим. Причем он зависим от нескольких порой противоположных факторов, таких как страх перед украинской "улицей", где всегда могут произойти события под условным названием "майдан", таких как зависимость от иностранного влияния, когда различные политики заискивают и стремятся заручиться поддержкой у того или иного посольства, подтягивая политическую линию страны под эти разноречивые требования, и наконец фактор абсолютной безграмотности и непрофессиональности киевского политикума, который Медведев презрительно назвал "талейраны доморощенные", возмещающие недостаток опыта, знаний и умений попытками хитрить и манипулировать.

Из всего этого Медведев делает вывод, что контакты с украинским руководством не только непродуктивны, но и вредны, поскольку создают политический хаос. "Если это чьи-то вассалы, то какой смысл вести переговоры с ними?" — риторически вопрошает "Он-вам-не-Димон". "Будем вести переговоры с сюзеренами" — показывает направление Медведев.

Провозглашенная новая парадигма российского руководства показывает, что в Кремле осмыслили положение в мировой политике и уяснили место Украины в противоречиях между США и ЕС. То, что эту парадигму вынес Дмитрий Медведев, считающийся пребывающим в почетной немилости, а на самом деле занимающий самый близкий к Путину пост руководителя Совбеза, говорит о том, что новая парадигма в Кремле — вопрос решенный, а не предмет обсуждения.

Что это может принести Украине? По всей видимости, это будет сокращение контактов Кремля с Киевом и ужесточение позиции Москвы в конфликте на Донбассе. Москва отработала на СП2 и передала Европе через Меркель во время ее визита новый формат контактов с ЕС. Россия согласилась участвовать в игре ЕС против США, с тем условием, что политическое похолодание для России приемлемо, неприемлемо лишь похолодание экономическое. Европа будет развивать антироссийскую риторику, но не будет помогать Украине в конфликте с РФ, а также не позволит США нанести ущерб российской

экономике. В этих условиях, Украине следует быть крайне осторожной, поскольку вместо того чтобы гасить донецкий конфликт, Кремль теперь будет искать повода жестко ответить даже по любому поводу, ранее считавшимся терпимым. То есть жизнь людей снова в опасности и роль президента Зеленского и его возможность повлиять на конфликт и привести регион к миру снизилась практически до нуля. Жаль упущенных возможностей, но думаю с этим уже ничего не поделаешь».

