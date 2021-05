Большой честью сочли в Офисе президента визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 6 мая. В составе делегации приехала и Виктория Нуланд, которая больше всего запомнилась украинцам своими угощениями на Майдане

Президент Владимир Зеленский личной встречи с новым американским президентом Джо Байденом пока не удостоен. О своих первых впечатлениях от визита американского Госдепа поделились украинские эксперты в соцсетях.

Главред издания «Страна» Игорь Гужва убежден, что американцы в этот раз были сдержаны в своей всеобъемлющей поддержке Украины: «Уже понятна основная тема для официальной его оценки: «США усиливает поддержку Украины перед лицом российских провокаций на границе». На брифинге Зеленский сказал, что Россия отвела лишь 3,5 тысячи солдат и только из Крыма. А Блинкен заявил, что концентрация войск РФ около границ с Украиной максимальная с 2014 года.

И, естественно, заверил в поддержке. Что на самом деле говорил Блинкен Зеленскому по поводу военной ситуации на закрытой части встречи пока неизвестно. Но некоторое представления об отношении к этому вопросу американцев даёт крайне интересная аналитическая статья газеты «The New York Times». Издание пишет, что Путин смог выполнить свою главную задачу — показать Украине предел ее поддержки со стороны Запада. Что в случае эскалации Киеву помогут лишь добрым словом, а не реальными действиями. При этом среди американских властей после «путинской демонстрации силы» главенствует позиция, что нельзя массированно вооружать Украину — это может вызвать вторжение России. Именно поэтому госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве "будет искать способы снизить температуру в регионе", считают собеседники газеты в Госдепартаменте. А в целом американская концепция военной поддержки Украины, по описанию The New York Times, выглядит следующим образом: «укрепить украинскую армию так, чтобы вторжение России выглядело для нее "утомительным". Но не в усилении вооруженных сил (Украины — Ред.) до такой степени, что Россия почувствует угрозу и должна действовать». Интересно, что и первые комментарии относительно визита Блинкена в Украину оставляют подобное же впечатление.

Как сказал источник "Страны", который присутствовал на встрече Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с руководителями фракций Рады, в ответ на просьбы ускорить принятие Украины в НАТО, Нуланд призвала не педалировать эту тему.

"Ответный сигнал от Нуланд — занимайтесь реформами, вывеска (в смысле членство в НАТО — Ред.) вам ничего не даст", — сказал источник».

Политолог Андрей Золотарев дал свою оценку в политическом раскладе вокруг важного визита Блинкена: «Вот уж когда привычка вторая натура. Нельзя дня прожить без вранья. Так важно, было показать, что Блинкен встретился с Порошенко первым и накоротке! Поскольку реальность несколько не отвечала фантазиям пришлось иллюстрировать фотографией из 2015 года.

На этом фото и у Блинкена седины поменьше и Петр Алексеевич еще не испытал на себе чудодейственный ЗОЖ и достижения эстетической косметологии. Нетрудно заметить разницу между грузным дядькой и помолодевшим на 20 лет мачо. Это безусловно заслуга Марины Анатольевны заставившей мужа повернуться к здоровому образу жизни. Вот если бы за пять лет президентства Порошенко столь же радикально в лучшую сторону преобразилась страна не было бы нужды натягивать сову на глобус с фотографией 6 летней давности. Кстати еще о фантазиях вчера мелькало у порохоботов мол Ермака на встрече не будет, якобы таково условие американцев. Как видим из официального фото сидят как ни в чем не бывало. Да и премьеру фильма о вагнеровцах почему то передвинули куда-то далеко на осень».

Блогер Евгений Хурсин тоже поделился своими впечатлениями о суете, которую создавали украинские политики вокруг приезда высоких гостей: «В Украину прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Его из аэропорта встречал кортеж из 30 автомобилей. По плану у Блинкена — встреча с главой МИД, депутатами ВР, главой ПЦУ Епифанием, президентом и премьер-министром, главами фракций парламента.

Сейчас он уже увиделся с Кулебой. Для этого полиция и Нацгвардия полностью перекрыла Михайловскую площадь, где расположено здание МИД.

Экс-президент Порошенко быстренько выложил пост и фото где пожимает Блинкину руку, чтобы у подписчиков создалось впечатление что это личная встреча. На самом деле это встреча с главами фракций нашего парламента, там были представлены главы всех фракций и Порошенко был одним из них, так что о никакой личной встрече не может быть и речи. Это также весьма характерно, даже забавно».

Политический эксперт Кирилл Молчанов обратил внимание, что равнозначную встречу двух президентов ждать пока не приходится:

"Байден совершит визит (в Украину), когда сможет" — Блинкен филигранно отшил Зеленского с его крымскими платформами. Формулировка "когда сможет" — означает никогда».

Народному депутату Олегу Волошину приезд американцев и тематика встречи навеяли исторические аналогии: «22 мая 1949 года находившийся в психиатрической лечебнице бывший министр обороны США Джеймс Форрестол выбросился из окна. Перед этим он несколько дней бредил, повторяя «Русские идут! Русские идут! Они здесь! Я видел русских солдат» (The Russians are coming. The Russians are coming. They're right around. I've seen Russian soldiers!)

Уверен, что Тони Блинкен знает эту историю. Возможно, даже вспомнил ее, когда услышал от украинского лидера «русские уже здесь, они везде». Сомневаюсь, что с ней знаком сам Зеленский. А стоило бы. Ещё Кучма перенёс кабинет президента со второго этажа на четвёртый».

Журналист Денис Иванеско написал, что по существу никаких дельных проектов Энтони Блинкин в Украину не привез: «Ни оружия, ни денег, ни вакцины. Даже визит Байдена толком не пообещал. Пока такие итоги Блинкена. Зато они нас поддерживают. Но вы там не расслабляйтесь — боритесь с коррупцией, — говорит Госсекретарь. Почему НАБУ, САП и НАЗК за 7 лет ее не побороли имея свой антикоррсуд и поддержку США — не понятно. Наверное, Сытник испортился? Сам стал коррупционером. Пора менять инфраструктуру борьбы».

Политтехнолог Тарас Березовец в свою очередь написал, что Нуланд наверняка привезет свои всепобеждающие печеньки.

"Берегись, Зеленский: «Виктория Нуланд сегодня привезёт для окружения Владимира Зеленского свои знаменитые печеньки. У них специфический вкус, который не всем придётся по душе, и даже название специфическое.«Голос Америки» приводит цитату, которая станет лейтмотивом визита в Киев. «Коррупция — это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украины изнутри и подкупать чиновников. Поэтому работа над этими проблемами отвечает нашим общим интересам. Поддержка Украины Конгрессом важна, но они сами должны предпринять конкретные шаги, чтобы пройти этот путь», — заявила Нуланд. И это очень важный намёк, что несмотря на всю поддержку Украины, оплачивать Зеленскому её всё же придётся. Слишком давно не было визитов таких высокопоставленных гостей и слишком много вопросов у них накопилось. Как говорится, в умелых руках и печенье оружие, которым можно запросто подавиться».

