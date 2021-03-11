В четверг, 11 марта, состоится очередное (уже традиционное) заседание Совета национальной безопасности и обороны. Какие еще сюрпризы преподнесет его глава Алексей Данилов, пытались спрогнозировать эксперты

Блицопрос: Ростислав Ищенко о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина Валерий Калныш высказал свою версию: «По поводу завтрашнего заседания СНБО. Известен как минимум один пункт завтрашней повестки. Ситуация с расследованием фактов государственной измены и дезертирства. И тут никакой тайны. Просто надо вспомнить, что сказал секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания, состоявшегося 26 февраля. А именно: "Третий вопрос (который был рассмотрен на заседании СНБО 26 февраля) — это вопрос состояния реализации дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности. Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании отчет заслушан Генеральной прокуратуры, СБУ, МИД о тех делах, которые являются резонансными сегодня… И все те люди, которые в свое время предали Украину… будут наказаны. И нам по поручению президента дано такое задание, чтобы они на заседании СНБО отчитались, каким образом все это происходит ". Две недели прошли, и отчеты, насколько я знаю, готовы».

Блицопрос: Политолог Владимир Воля о заседании СНБО Украины © скриншот с видео ФАН Елена Скидан считает, что на заседании будут рассмотрены новые медиасанкции: «Ну все, берегись, и Маша, и Миша, и прочие Фиксики: секретарь СНБО Данилов заявил, что в пятницу состоится очередное заседание ведомства. Учитывая заявления Данилова касательно того, что в Украине должны знать английский с детского сада, вероятно, будут запрещать детский YouTube с российскими мультиками».

Политический эксперт Николай Спиридонов дал свой анализ:

Блицопрос: Владимир Корнилов о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

1) Санкции против Коломойского.

2) Возможно, санкции против Фирташа.

3) Реакция на фильм-расследование по вагнеровцам. Возможно, реакцией будет попытка отвлечь внимание.

4) Запрет партии Шария.

5) Санкции против белорусских политиков и чиновников».

Его коллега Павел Нусс написал о санкциях в отношении белорусских бизнесменов: «Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов. Об этом сообщили в ОП на соответствующий запрос члена фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

Это просто отлично, что в украинском парламенте присутствует проевропейский и проукраинский десант — фракция "ЄС"».

Уже через несколько часов станет известно, какие ограничения или обвинения последуют после заседания СНБО Украины.