Вакцинация на Украине проходит со скрипом. Вроде и вакцину закупили, пусть с задержкой и не самую эффективную, но она доставлена в столицу и регионы. Но как сказал сам министр здравоохранения Максим Степанов, вакцинация проходит «каскадом», а значит, неравномерно, не так быстро, как нужно для формирования коллективного иммунитета

Минздрав Украины запретил разглашать условия закупки вакцин © zik.ua

Журналист Сергей Щербина написал, что недопустимо устраивать политические баталии вокруг самого процесса вакцинации: «Колхозность дискуссии вокруг вакцинации вызывает лютое отвращение. Спички, мед, г***о и гвозди. Вместо думать, как буквально заставить широкую публику сделать прививку, продолжается политический процесс на уровне базарных лоточников.

В итоге единственным вменяемым источником оказывается один твит посла Британии:

Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. Covishield — это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии.

Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые Украине, отличаются по формуле, категорически неверно».

Советник Офиса президента Михаил Подоляк посвятил пост самому ярому критику антиковидной кампании власти — Петру Порошенко: «Бесконечно можно в наше время смотреть на приятно журчащий ручей, мерцающий огонь в камине и, к сожалению, на регулярно плюющегося отборным pr-ядом Петра Алексеевича П. Понимаю, что имя это, всуе поминаемое и сильно пропахшее нафталином, чрезвычайно уже достаёт. Но увы, он ведь так и не исчезает из нашей активной публичной повестки, продолжая разрывать ее бесконечно гадливыми инициативами и бесконечно отмороженной ложью. Человек ведь живет по принципу — ни дня без ложки брехни и ни секунды без попытки продажи собственного нарциссизма)…

«Заигрывание с электоратом»: Якубин раскритиковал полуголого Зеленского © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

… Вывод? Не нужен. Те, кто составляет ядро порошенковских адептов давно разменяли банальную логику на олиго-веру в царя П… Сам же Порошенко, безусловно навсегда останется верен своему базовому принципу: «намазывать на хлеб толстым слоем самое примитивное жлобство». И да, я всегда повторяю ключевое: он постоянно будет нам гадить. По любом поводу и без повода. Пока не зальёт все здесь смрадом. Потому что нутро у него такое. Ненависть и зависть ко всем. И обязательная вера в то, что у него есть шанс повторно на сером козле брехни забраться на самый верх властной пирамиды».

Политический эксперт Вячеслав Чечило прогнозирует провал вакцинации на Украине: «Вакцинация в Украине, конечно же, провалится. Потому что даже те, кто считает нужным вакцинироваться, будут сидеть и ждать, пока на рынке появится что-то приличнее, чем индийская вакцина.

Никто не хочет быть в роли подопытного кролика. Тем более что того страха, который был перед коронавирусом весной прошлого года, уже нет и в помине.

В условиях, когда в стране тотальное недоверие к власти, купить непонятную вакцину — самое неудачное решение из всех возможных. Надеюсь, там хоть откат был приличный»

Зав. лаб. иммунореабилитологии в ИМИ им. Мечникова Андрей Волянский напомнил о том, что на Украину уже традиционно сливают сомнительные вакцины:

"Ну и что, что индийская? Одобрена ВОЗ, нормальная вакцина…" — такие реплики мы часто слышим не только от обычных граждан, а и от экспертов. Точнее, людей, считающих себя экспертами.

Привожу свой пост 2019 года о том, что преквалификация ВООЗ отнюдь не является "знаком качества" вакцин. Скорее, наоборот, ширпотреб для бедных. Чем отличается сегодняшнее одобрение ВОЗ (включение в emergency use listing) ковид-вакцин от преквалификации вообще непонятно. Сокращенной процедурой?

Но может Covishield оказаться действительно качественной индийской репликой вакцины Oxford/AZ? Да, конечно, может. Только пока мы этого не знаем. Единственное доступное исследование фаз 2/3 которое только что завершилось не уменьшает количество вопросов. Как может быть, что завод планирует выпустить только для Covax в течение двух лет миллиард доз, а в исследовании иммуногенности участвовало 400 человек? Точнее, начали участвовать. А в итоге сдали кровь после второй дозы для определения количества антител 186 человек (140 — covishield, 46 — AZ). Сероконверсия произошла у 100%!!! Замечательно, только исследования эффективности ПОКА не проводились.

Фраза из инструкции "данные о безопасности и эффективности для людей 65+ ограничены" как повлияет на пожилых людей? Они побегут занимать очередь в кабинет вакцинации? Несмотря на то, что риски заболеть и умереть высоки?

Одновременно в Украине была зарегистрировано вакцина "Комирнити" от "Пфайзер". И в сопроводительных документах и в сети огромное количество данных о серьезных (десятки тысяч привитых вакциной или плацебо) рандомизированных двойных слепых контролируемых исследованиях безопасности и эффективности.

И напоследок два маленьких экскурса в историю независимой Украины.

Первый. В 2007 году заводу SII нужно было КУДА-НИБУДЬ деть 9 миллионов доз вакцины против кори и краснухи. ЮНИСЕФ и МОЗУ решили, что нашим подросткам НЕОБХОДИМА эта вакцинация. Никто тогда даже не вспомнил, что коревой штамм Zagreb-Edmonston уже несколько десятков лет не применяют ведущие производители вакцин, невзирая на высокую иммуногенность. Из-за ВЫСОКОЙ реактогенности. Та история закончилась 100 тысячами введенных доз, одной смертью, и 9 миллионами без малого утилизированных вакцин.

Вторая история. К 2015 году в мире практически перестали производить вакцину АКДС. Развитые страны перешли на расщепленный коклюш, слаборазвитые — на пентавалентную вакцину (+гепВ и ХИБ). Только Россия и Польша продолжали выпускать классическую АКДС для собственных нужд. Но тут случается передача права ввоза медпрепаратов в Украину международным организациям. И происходит чудо — SII под украинский контракт возобновляет выпуск АКДС. Порядка 5 миллионов доз ЮНИСЕФ поставил нам в 2016-2018 годах. Супрун, Комаровский и иже с ними рассказывали, что украинским детям нужна ИМЕННО такая вакцина, реактогенная, с ртутным консервантом и высоким содержанием алюминия. Делегация гослекслужбы во главе с Натальей Гудзь на SII зафиксировала многочисленные нарушения производителя. Эта история закончилась в июне 2020 года утилизацией миллиона доз».

Медиаменеджер Александр Харебин убежден, что Украина получила хорошую вакцину: «В постковидном мире и постковидной реальности особую важность приобретают разные навыки и качества… адаптивность, профессионализм, честность перед собой… разве нет? Ну ок. Проверка фактов и необходимость/умение коммуницировать с избирателями для любой власти во все времена останутся базовыми навыками выживания: как для самой власти, так и для государства в целом. Поэтому провалив не только саму вакцинацию, но и коммуникацию с обществом в части вакцинации, власть и страна получила в награду испражнения пятого президента, который явно (как, впрочем и шестой с командой) не подписан на страницу действующего премьер-министра Канады, заявившем о закупке 2 млн доз вакцины производства Serum Institute of India… такая же вакцина пришла и в Украину…»

Украинский политик Владимир Олейник написал о политической ответственности за здоровье нации, которую несет власть Зеленского: «Когда народ начал внимательно читать инструкцию к применению индийской вакцины, наступило прозрение. В английском варианте она размещена на 16 листах. В украинском переводе это 10 листов и понятно, что перевели не всю информацию. Но итого, что есть достаточно, чтобы неприятно удивиться. Основа вакцины генетически модифицированные почки эмбриона человека, плюс рекомбинантный геном вируса шимпанзе. Заставляет задуматься. Понятно, что модифицированный геном будет влиять и геном живого человека. Прямо написано, что взаимодействие с другими лекарствами препарата не проводилось. Сегодня люди старшего возраста обязательно принимают различные препараты от давления, диабета, сердечные. Как будут они взаимодействовать не известно. Срок действия вакцины не установлен. Вопрос, а действует ли она вообще? Срок годности самой вакцины 6 часов после открытия. И уже есть сообщения, что в Украине вынуждены выбрасывать неиспользованную вакцину. Напомним в одной ампуле 10 доз. Хорошо если выбрасывают, а если не выбрасывают. Денег же стоит!

Больной вопрос. Провал вакцинации грозит Украине международной изоляцией © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Есть интересное наблюдение. Чиновники административного звена, медики индийскую вакцину игнорируют. Они понимают с чем имеют дело. В итоге становится ясно, что в очередной раз Зеленский продемонстрировал, что ему важен процесс, а не результат. Обещал в феврале начать вакцинацию — начал. А чем вакцинироваться, уже не так важно.

На этом фоне заявление президента Чехии Земана о том, что они игнорируют требование ЕС о сертификации вакцины, является проявлением заботы о результате, а не демонстрации солидарности в противостоянии России. Таким образом Венгрия, Чехия и Сербия в Европе думают о своем народе и его здоровье, а не политике».