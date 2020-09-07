Кратковременное и хрупкое перемирие на Донбассе под угрозой. Эту карту вновь разыгрывают в политической игре. Издание Украина.ру выяснило, какие прогнозы по Донбассу дают эксперты в соцсетях

Активист общественной группы "Ответственные граждане" Энрике Менендес разъяснил, что происходит сейчас на Донбассе:

«С тревогой наблюдаю за происходящим сейчас на линии фронта на Донбассе, где под угрозу поставлено соблюдение перемирия. Для тех, кто не следит напомню, что всё началось 3 сентября, когда глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин обвинил украинскую сторону в строительстве новых траншей около населённого пункта Шумы, между Горловкой и Торецком, пообещав их уничтожить, если не будут предприняты меры.

Cрок ультиматума истёк сегодня в 7 утра. Кстати, я не понял, почему реакция ОП и МИДа Украины появилась только вчера. Или я что-то пропустил? Мнения о том, есть ли сам факт нарушения разделились — штаб ООС это отрицает. Нет подтверждения со стороны СЦКК и ОБСЕ. Даже бывший командир горловского ополчения Игорь Безлер написал, что укрепления там находятся уже давно.

Тем не менее, судя по опросу, который провело интернет-издание «Страна» среди украинских военных, которые там находятся, траншеи начали засыпать. Также вчера произошёл трагический инцидент в Луганской области, когда в результате обстрела со стороны ВС ЛНР погиб один украинский военный и ещё один был ранен. Это первая гибель с момента начала перемирия. У меня есть несколько выводов.

1. Режим прекращения огня остаётся хрупким.

2. Очевидно, что есть необходимость в значительном усовершенствовании механизмов контроля. СЦКК должен получить больше полномочий и туда должна вернуться российская сторона.

3. К сожалению, есть политические силы, которые заинтересованы в том, чтобы война продолжалась, и они есть по обе стороны линии фронта. В данном случае, несмотря на публичную риторику о ценности перемирия, тон коммуникаций со стороны ДНР не располагает к диалогу. Язык ультиматумов — это путь в никуда.

4. Продолжение боевых действий приведёт к новым жертвам среди гражданского населения и дальнейшему ухудшению социально-экономического положения на Донбассе, опять же по обе стороны.

5. Просто перестать стрелять — это не выход. Без прогресса в политическом урегулировании у такого пути нет перспектив. По обе стороны фронта под ружьём стоят десятки тысяч человек. Любой военный скажет, что без активностей армия начинает разлагаться — злоупотреблять алкоголем, искать приключений, а на этой почве неизбежны конфликты с местным населением. Т.е. военных необходимо демобилизовать и реинтегрировать в мирную жизнь, что так же невозможно, поскольку риск возобновление боевых действий никуда не девается, пока не решены глобальные причины конфликта. А они лежат в политической плоскости.

Надеюсь, что все вовлечённые в конфликт акторы проявят сознательность и сделают всё, чтобы сохранить и режим перемирия и сделать новые шаги в политической сфере, направленные на урегулирование».

Журналист Денис Казанский, входящий в минскую группу от Украины, возложил ответственность за срыв перемирия на ДНР и, конечно, Россию: «Воооруженные формирования ДНР выставили Украине ультиматум и заявили, что завтра собираются нанести удар по позициям ВСУ. Таким образом, режиму прекращения огня, который худо-бедно держится с конца июля, приходит конец. Причем, если ранее боевики старались не афишировать, что инициатива по обострению боевых действий исходит от них, и все время сваливали ответственность за эскалацию на фронте на ВСУ, то теперь они даже не скрывают что именно они первыми откроют огонь по своей инициативе.

В очередной раз видим, кому на самом деле нужно кровопролитие на Донбассе. Не украинская сторона, а именно подконтрольные России боевики сейчас выставляют ультиматумы и объявляют о намерении сорвать режим тишины. А когда обстрелы и разрушения возобновятся — снова будут орать про проклятых фашистов, которые ненавидят Донбасс».



Политолог Олеся Яхно считает, что сейчас Кремль активизирует давление на Киев, «донбасский вопрос» увязан в эту стратегию: «Россия в очередной раз показала «перемирие» как она его понимает. А ведь будут говорить, что это Украина якобы что-то «нарушила». За пару дней до этого в РФ расширили санкционный список украинских граждан, куда внесли 41 народного депутата — что может свидетельствовать о новом витке пропаганды на рос ТВ. В общем, военный шантаж и давление Кремля на Украину усиливаются. Прогнозировано».



В свою очередь народный депутат Ирина Геращенко обвинила лично Зеленского в его «мирной» политике на Донбассе и призвала страны нормандского формата вмешаться в ситуацию: «На фронте обострения. В результате нарушения режима тишины один наш воин погиб, несколько ранены. Формула «надо просто перестать стрелять» не работает… Совсем не хочется ерничать по поводу этого «рецепта« войны, потому что инфантилизм власти дорого обходится нашей армии и стране.

Август, когда удалось договориться о режиме тишины, действительно, был самым спокойным за последнее время. Если бы не загадочные гибели наших военных от подрывов на минах, которые официальная статистика относит к небоевым потерям. Потому что в голове власти война закончилась, ради красивой фразы на Софиевском корпоративе, что воины больше не погибают, можно закрыть глаза на нарушение перемирия и работу ДРГ в тылу украинской армии, закладки и мины, на которых подрываются наши воины. Очевидно, месяц условной тишины "другая сторона" подарила нам, исходя из своих сценариев, чтобы по максимуму использовать для усиления своих позиций в Минске, продвижение идеи всеобщей амнистии, возможности быстрых выборов, требований постоянного статуса для оккупированных территорий и включение в ОРДЛО всего Донбасса. Украина устами своих переговорщиков набрала на себя еще больше обязательств, Кравчук даже письмо в ВР написал о пересмотре решений парламента, которые не нравятся России. РФ как страна-агрессор вообще исчезла из риторики власти. И когда все эти заявления Кравчука / Фокина не зашли, сценарии не сработали, РФ снова действует для нагнетания ситуации проверенным способом- стреляет и убивает. Зеленский- Кравчук- Фокин до сих пор видят в глазах Путина мир?

Офис президента, МИД должны немедленно требовать созыва телефонной конференции нормандского формата с одним требованием — РФ несет полную ответственность за своих карманных пушилиних, РФ сорвала режим тишины, Москва должна отвечать за это. Давление на Россию надо усиливать».



Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва также написал о возможных политических последствиях для нынешней власти, которые несет обострение на Донбассе:

«Вчерашние новости о потерях на Донбассе, а точнее реакция на них, показали, что продолжение войны для Зеленского — путь к политической смерти. Для сторонников мира это показатель того, что президент не может добиться обещанного прекращения конфликта. Для «партии войны» это повод обвинить президента в трусости, а то и в предательстве — мол не дает жесткой «сдачи». А если он и даст «сдачи», а потом придет «сдача» уже с другой стороны с потерями в ВСУ, то криков о зраде и провалах в управлении войсками будет еще больше. В руководстве «партии войны» места уже все заняты и Зеленского там за своего точно не примут.

То есть, тема «агрессии России» — это не та тема, на которой президент сможет заработать очки. Эта тема, на которой он потеряет со всех сторон — и на востоке, и на западе, хотя и по разным причинам. Зеленский наверняка это понимает.

Поэтому он и решился в июле пойти на беспрецедентные меры по прекращению огня.

Эти меры уже давно требовала Россия и «республики». Но украинская сторона их блокировала (в том числе и после победы Зе на выборах), так как в Киеве господствовала концепция «полезности ограниченного кровопускания». Она заключалась в том, что полное прекращение огня Украине не выгодно, так как тогда мир «забудет о войне» и перестанет давить на РФ.

Но в июле Зеленский все-таки дал отмашку эти меры согласовать.

Мотив прослеживался четко — накануне выборов президент хотел предъявить избирателям реально работающее перемирие на Донбассе и на этом поднять рейтинг своей партии на юго-востоке, а возможно и в центре.

Однако с самого начала было очевидно, что просто перемирие еще не означает остановку войны. Когда две армии стоят друг против друга риск срыва перемирия всегда есть, какие бы «предохранители» не закладывались в договоренности.

Глобально проблема могла бы быть решена только через политическое урегулирование по Минским соглашениям.

Но как раз здесь Зеленский демонстративно отказывается что-либо делать. В этом плане была крайне показательна реакция Офиса президента и украинской делегации в ТКГ на интервью Фокина «Стране», где тот просто пересказал пункты Минских соглашений и сказал, что их нужно выполнять (кроме изменений в Конституцию).

На Банковой это осудили, а члены украинской делегации запустили фейк, что якобы такого Фокин «Стране» не говорил. А обращение Кравчука с просьбой изменить формулировку постановления Верховной Рады о местных выборах буквально сразу в парламенте положили под сукно.

И нынешнее обострение на фронте, а также ультиматумы Пушилина — это все из той же серии. Нельзя прекратить войну без политических решений. Однако на них Зеленский идти не готов.

Максимум — на прекращение огня с конкретными предвыборными пиар-целями.

Но даже и они не достигаются из-за неизбежных нарушений перемирия.

Пытаться имитировать мирный процесс можно, но все меньше тех, кто в эту имитацию верит».



Политолог Владимир Фесенко, наоборот, убежден, что нынешние события активизируют переговорный процесс: «Срыв перемирия на Донбассе, произошедший 6 сентября в результате провокационных обстрелов пророссийских боевиков, может стать весомым поводом для того, чтобы в сентябре произошла активизация переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе».

