Поджог, террор и убийства – главная информационная повестка Украины этой недели. Неизвестные злоумышленники подожгли дом украинского активиста Виталия Шабунина. Пострадавшие в случайность пожара не верят, а настаивают на нападении за профессиональную деятельность

Виталий Шабунин — известный в Украине активист и борец с коррупцией. Однако в последнее время он сам стал объектом обвинений в растрате донатов. В последних разоблачительных докладах Рудольфа Джулиани о коррупции и отмывании денег представителями Демократической партии США в Украине утверждается о растрате 5,3 миллиарда долларов. Эти средства были предоставлены в качестве финансовой помощи. Из них около 133 миллионов долларов были выделены для больных СПИДом. А проводились эти средства через благотворительную организацию Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД, в лице Дмитрия Шерембея и Виталия Шабунина. Дело об украденных миллиардах. Джулиани поставил украинскую власть на паузу © AP, Charles Krupa, File

Кстати, именно сгоревший дом в Бориспольском районе Киевской области тоже фигурировал в делах о коррупции самого Виталия Шабунина. Так, в 2016 году активисты «Автомайдана» показали дом активиста и указали, что участок был приобретен в 2014 году на нетрудовые доходы. Тогда же Шабунин получил прозвище «активист-грантоед». Эту историю прокомментировал также бывший глава пресс-службы Госдепа США Адам Эрели: «Высшее руководство Центра противодействия коррупции на Украине, получившее значительную финансовую поддержку американского правительства, нагрело руки на выгодных сделках и откатах. Согласно налоговой декларации, его директор Виталий Шабунин зарабатывает 34 000 долларов США. В 2010 году он приобрёл квартиру за 60 000 долларов, а в 2014 году — землю под Киевом за 20 000 долларов. В 2016 году он продал свою квартиру за 34 000 долларов и построил дом за 83 000 долларов. Вся недвижимость зарегистрирована на имя его жены и без привлечения заёмных средств».

Процветание в Украине коррупции и методы «борьбы» с ней в очередной раз подтверждают правовой беспредел, причем часто управляемый самой властью. «Мне совершенно не симпатичен Шабунин. Но то, что случилось, очень хорошо характеризует наш зеленый обезьянник, — прокомментировал новость о поджоге дома активиста писатель Ян Валетов. — Ну, а чего ждать от тех, кто хихикал над сожженным домом Гонтаревой? Горела хата, пылала? Смешно, правда? Гребаная обезьянья стая. Законность? Не слышали о такой. Интересная практика, правда, Владимир Александрович?»

А бывший народный депутат Анна Гопко констатировала, что вопрос безопасности не только активистов, но и простых граждан стоит очень остро, в то время как правоохранительная система справляется со своей задачей неэффективно: «Вопрос безопасности активистов, граждан во время спланированного террора на всех фронтах остается сверхактуальным. Миллиарды из бюджета правоохранители получают, а страха в обществе становится больше. В частности, в 2019 году правозащитники зафиксировали 83 случая преследования общественных активистов в Украине, 29 из которых касались активистов, противостоящих коррупции, организованной преступности и незаконной застройке. Вынуждены констатировать, что Украина остается опасной страной для работы общественных активистов и правозащитников, а ее активные граждане, которые пытаются продвигать реформы и противодействовать коррупции, часто вынуждены платить за это безопасностью, здоровьем и даже своей жизнью, как это произошло с Екатериной Гандзюк».