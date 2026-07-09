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Появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол — сводка за 8 июля
Появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол — сводка за 8 июля - 09.07.2026 Украина.ру
Появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол — сводка за 8 июля
Появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол. О действиях ВС РФ на одном из важнейших участков в Харьковской области в ночь на 9 июля сообщается в военной сводке телеграм-канала Readovka
2026-07-09T01:43
2026-07-09T01:43
2026-07-09T01:43
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Российские войска продавили один из самых устойчивых участков обороны ВСУ к востоку от Боровой и заняли Чернещину, Дружелюбовку и Новый Мир. Оставление подготовленных укреплений может говорить не только о локальном проседании фронта, но и о начале вывода Боровской группировки с левого берега Оскола.Для противника это попытка сохранить боеспособные силы и технику, пока еще открыт сухопутный маршрут отхода.Подробнее о тактике и стратегии действий ВС РФ на ключевых направлениях СВО - в материале Кирилла Курбатова Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, война на Украине, Оскол, Харьковская область, Купянское направление, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, новости СВО, сводка СВО
Появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол — сводка за 8 июля
Появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол. О действиях ВС РФ на одном из важнейших участков в Харьковской области в ночь на 9 июля сообщается в военной сводке телеграм-канала Readovka
Российские войска продавили один из самых устойчивых участков обороны ВСУ к востоку от Боровой и заняли Чернещину, Дружелюбовку и Новый Мир. Оставление подготовленных укреплений может говорить не только о локальном проседании фронта, но и о начале вывода Боровской группировки с левого берега Оскола.
Для противника это попытка сохранить боеспособные силы и технику, пока еще открыт сухопутный маршрут отхода.
Подробнее о тактике и стратегии действий ВС РФ на ключевых направлениях СВО - в материале Кирилла Курбатова Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.