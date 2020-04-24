Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook пояснил, как властям Узбекистана удалось, используя опыт Уханя, организовать обсервацию для тысяч вернувшихся в страну граждан

Обсервация по-узбекски.

Вчера на Украине возвращающимся в страну трудовым мигрантам начали делать экспресс-тест на COVID-19. В период с 1 по 22 апреля в страну вернулись 183 тыс. граждан Украины и 32 тыс. иностранцев. Их впустили, фактически, под честное слово. Итог — жесткие вспышки коронавируса в западных регионах страны, где наибольшая доля трудовых мигрантов.

Украинская власть оказалась неспособной организовать обсервацию для своего населения: ни интеллектуально, ни организационно, ни финансово. Полная импотенция. Аналогичная проблема и в Молдове, где тоже много трудовых мигрантов.

А вот Узбекистан, где острый дефицит денег и врачей при таком же массовом характере трудовой миграции, нашёл способ решения проблемы с обсервацией. Вернувшихся с заработков граждан не отпустили под честное слово в их большие семьи, где они могли бы заразить всех, а создали самобытную модель обсервации по-узбекски, переосмыслив мобильные госпитали из китайского Уханя. Карантин как смертный приговор. Что происходит с туристической отраслью на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Ташкентской области построили карантинную зону на 10 тыс. мест, в которой изолируют вернувшихся из-за границы граждан страны в отдельных «домиках» из морских контейнеров, с подведёнными коммуникациями и удобствами (кровать, кухня, кондиционер, телевизор, душ и туалет), а тех, у кого проявятся признаки коронавируса, везут на лечение две временные модульные больницы каждая мощностью на 5 тыс. коек. Узбеки возвращаются в страну чартерами, а в Москве, чтобы граждане РУз не толпились в аэропортах, им посольство сняло хостел, отчитавшись о том, что их граждан в аэропортах нет.

Ещё в трёх областях Узбекистана были возведены по одной больнице каждая мощностью в 1 тыс. коек и соответствующие карантинные зоны.

Для оснащения больниц принято решение закупить 2300 аппаратов ИВЛ за кредитные 30 млн долларов (500 аппаратов уже поставила Россия) и организовать совместно с российской «дочкой» словацкой компании Chirana производство аппаратов ИВЛ. Также власти к концу апреля планируют выпустить первую партию в 50 тыс. тестов на COVID-19, в мае начать их серийное производство в самом Узбекистане. Тесты разработали узбекские специалисты.

Украина с Молдавией не смогли наладить ни производство тест-систем, ни выпуск аппаратов ИВЛ.