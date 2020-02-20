Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что Владимир Зеленский своим представителем на минских переговорах по Донбассу назначил судимого эсбэушника Геннадия Кузнецова

Зеленский назначил ранее судимого СБУшника представителем Украины в Минске.

Знакомьтесь. Геннадий Кузнецов. Руководитель центра спецопераций СБУ. Указом президента Зеленского назначен представителем Украины в Минске

И все бы ничего, если бы не один нюанс: представителем Зеленского оказался ранее судимый аферист. Публикую копию, мягко говоря, «странного» приговора. Почему странного? Потому, что статья, по которой признавший свою вину «герой-спецназовец» был осуждён, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, а суд по непонятным пока причинам приговорил подсудимого к штрафу. Да и окончательная квалификация преступления вызывает больше вопросов, чем ответов…

Думаю, руководители Нормандской четверки по достоинству оценят это назначение и уровень компетентности президента Украины. Похоже, Зеленский решил окончательно превратить Украину в филиал студии "Квартал-95".

Сегодня обязательно отправлю депутатское обращение и президенту, и руководителю СБУ, и генпрокурору. О результатах рассмотрения обязательно проинформирую.