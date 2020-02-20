Зеленский назначил ранее судимого СБУшника представителем Украины в Минске.
Знакомьтесь. Геннадий Кузнецов. Руководитель центра спецопераций СБУ. Указом президента Зеленского назначен представителем Украины в Минске
И все бы ничего, если бы не один нюанс: представителем Зеленского оказался ранее судимый аферист. Публикую копию, мягко говоря, «странного» приговора. Почему странного? Потому, что статья, по которой признавший свою вину «герой-спецназовец» был осуждён, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, а суд по непонятным пока причинам приговорил подсудимого к штрафу. Да и окончательная квалификация преступления вызывает больше вопросов, чем ответов…
Думаю, руководители Нормандской четверки по достоинству оценят это назначение и уровень компетентности президента Украины. Похоже, Зеленский решил окончательно превратить Украину в филиал студии "Квартал-95".
Сегодня обязательно отправлю депутатское обращение и президенту, и руководителю СБУ, и генпрокурору. О результатах рассмотрения обязательно проинформирую.