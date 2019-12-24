Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что те люди, которые заявляют, будто бы на Украине нет проблем с русским языком, либо не знают истинного положения дел, либо сознательно лгут

Многие мне пишут, что не стоит эксплуатировать тему русского языка в Украине. Мол, проблемы нет. И даже сам Зеленский позвал журналистов в Украину и предложил убедиться в ее отсутствии.

Предположу, что люди, заявляющие подобные вещи, просто не слышали выступление новоназначенной украинской «шпрехенфюрера» — уполномоченной по украинскому языку. Дробович вместо Вятровича: что известно о новом главе Института Нацпамяти © Белый Кофе

Приведу только одну ее цитату: «Мой идеал — гомогенный монолит украинства».

А как же быть с тем, что Украина — многонациональная страна? А что же делать с гарантиями, записанными в Конституции Украины?

Радует то, что за использование русского языка пока не додумались ввести уголовную ответственность. То есть в тюрьму не сядешь, но заплатить 9-11 тыс. грн. штрафа придется.

Откуда берутся такие узколобые?

Ведь не люди живут для государства, а государство — для людей!