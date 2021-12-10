Отвечая на вопрос журналиста о вторжении россиских войск на Украину, он заявил: «Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе». Безопасность — понятие многозначное. Это не только нерушимость границ, тем более что вариант нападения Украины на Россию можно исключить по понятным причинам. В первую очередь речь идет о гарантиях защиты собственных граждан, а, как известно, в ДНР и ЛНР на сегодняшний день проживают около 800 тысяч обладателей российского гражданства. Артиллерийские обстрелы с украинской стороны ежедневно ставят жизни этих людей под угрозу.
Гораздо более жестко и определенно выразился начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая перед военными атташе иностранных государств на брифинге в Министерстве обороны. По его словам, «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться». Это может означать только одно: если ВСУ решатся проводить какие-либо силовые акции, то нарвутся на адекватные ответ. Но это означает, что и российская армия применит оружие, чтобы остановить украинских военных. Для этого российские боевые подразделения должны находиться на линии разграничения.
На этом же брифинге Герасимов назвал ложью утверждения «о якобы готовящемся вторжении России на Украину». Казалось бы, два тезиса в корне противоречат друг другу. «Пресекать провокации» можно лишь силовыми методами, других пока не изобретено. Но как в этом случае обойтись без ввода войск? Кажущаяся неразрешимой дилемма таковой на самом деле не является. Вариант, который позволяет использовать российскую армию в Донбассе, существует, и он имеет выверенную правовую основу. Речь идет о признании двух самопровозглашенных государств со стороны России. Собственно, такой опыт уже есть. После принуждения Грузии к миру в августе 2008 году между Москвой, Цхинвалом и Сухумом были заключены о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Эти соглашения позволили легально злонамеренную выходку со стороны ВСУ разместить в Южной Осетии и Абхазии российские военные базы, чтобы не допустить повтора грузинской агрессии.
Такая же схема может быть использована и в случае с ДНР и ЛНР, если украинские войска пойдут в наступление. В 2018 году президент России уже пообещал, что применение силы может привести к крушению украинской государственности. Заявления последних дней показывают, что терпение российского руководства на исходе и уже имеется некий план, который позволит нейтрализовать любую злонамеренную выходку со стороны ВСУ. Заговорили о возможности скорого признания и эксперты. Известный российский политолог Сергей Марков на своей странице в Фейсбуке написал, что оно может произойти уже в январе следующего года. По его мнению, во время беседы с Джо Байденом Владимир Путин дал понять своему собеседнику, что такой ход событий вовсе не так уж невероятен. Именно это и вынудило президента США заявить впоследствии, что Вашингтон будет настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений.
Его мотивы очевидны. Разговор с Путиным подается в Америке как серьезная победа. Якобы Байдену удалось заставить Путина отказаться от идеи вторжения на украинскую территорию. Миротворческая миссия главы американского государства оказалась успешной. Но если «провокации будут пресекаться», то ни о какой дипломатической победе говорить не придется. Сложившаяся конфигурация пока не дает оснований жестко привязывать будущее к какой-то одной версии событий. Горизонт возможностей все еще достаточно широк, однако ясно, что мириться с сегодняшним положением вещей и дальше Москва уже не намерена. На это указывает очень серьезное заявление Путина о том, что происходящее в Донбассе очень напоминает геноцид.