Почему игнорируют системную дискриминацию восточноевропейских народов

Немецкое издание Neues Deutschland опубликовало статью под заголовком «Украинская няня». Ее автор, историк Фабиан Лер, рассказывает о популярном семейном сериале «Не делай того, не делай этого», который повествует о жизни буржуазных семейств из зажиточного парижского пригорода. Сериал высмеивает их ретроградные взгляды, выступая против гомофобии и расизма — но только до тех пор, пока в нем не появляется работница-украинка, выступающая объектом насмешек и едкой травли.

«В сериале имеется эпизод, когда семья «заказывает» по интернету украинскую няню. В результате приезжает отвратительная персона — недалекая и лишенная хороших манер. Няня не владеет французским, её речь состоит из грубых горловых звуков, а само присутствие раздражает. Дикарка с Востока понятия не имеет о том, что такое душ, зубная щетка, шампунь. Запах её тела становится ведущей темой сюжета — когда она входит в комнату, всё семейство начинает кривиться. Украинка набивает себе брюхо жирной едой и оглашает благопристойное жилище громкой отрыжкой.

В конце серии папаша Буле просто выставляет женщину на улицу. И это происходит в сериале, который настаивает на важности и необходимости демократии, взаимопонимания, толерантности. Сценарий фильма обнажает проблему расизма по отношению к чернокожим — но одновременно демонстрирует откровенную слепоту к расизму по отношению к жителям Восточной Европы. Откуда же берутся эти двойные стандарты?» — резонно спрашивает немецкий публицист.

Этот частный случай отражает собой общераспространенную практику. Фабиан Лер упоминает другой пример. В 2018 году, во время футбольного мундиаля в России, на немецком телевидении появилась вымышленная героиня по имени Катя Кремль — клишированный образ глуповатой русской модели, который включал в себя весь букет национально-гендерных предрассудков. Однако это почему-то не вызвало в Германии никакого скандала на почве борьбы за политкорректность.

Промолчали даже феминистки — несмотря на явно оскорбительное изображение восточноевропейских женщин, весьма привычное для информационного мейнстрима передовых западных демократий. Украинские заробитчане заразились коронавирусом на ферме в Германии © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк



«Я не желаю обидеть родившуюся в СССР актрису, но нужно заметить: такой вымышленный персонаж сразу бы признали проблемным, если бы он изображал чернокожего или араба. И в то же время это почему-то не представляет особой проблемы при обслуживании таких расистских стереотипов», — рассказывает автор из Neues Deutschland.

Фабиан Лер не желает обесценить борьбу против расизма в США. Напротив, он подчеркивает системный характер дискриминации чернокожих, за счет которой процветала и богатела Америка. И отмечает, что это расовое неравенство сохраняется в наши дни — что и послужило причиной для начала кампании Black Lives Matter.

Однако немецкий историк указывает на лицемерное двоемыслие современных европейских элит, которые стараются продемонстрировать свою толерантность и прогрессивность. Они показушно осуждают классический белый расизм — который никуда не делся в политкорректной Европе — однако игнорируют другие расистские практики, давно укоренившиеся в кровавой истории Старого Континента.

«Уже в эпоху Высокого Средневековья в Западной Европе процветала работорговля — ее жертвами становились поляки, лужицкие сербы, чехи, литовцы. Их отлавливали восточнее Эльбы и продавали на рабовладельческих рынках — например, в Магдебурге. В ходе «Восточной колонизации» XII-XV веков, прославленной потом веймарскими патриотами и нацистами, банды дворян и наёмников подчинили себе население от реки Эльбы и до Эстонии.

Подвергшиеся колонизации народы, например пруссы, наименование которых дало название Пруссии, или ободриты из Передней Померании и Мекленбурга, были порабощены и истреблены. Жители западнонемецких поселений заполонили опустошенные области. Берлин, Росток и Дрезден изначально являлись славянскими поселениями, которые стали немецкими только в Позднем Средневековье.

Вступая в Первую мировую войну, немецкий империализм стремился отвоевать себе колониальный рейх на Востоке. А его планы во Второй мировой войне заключались в том, чтобы уничтожить миллионы жителей России, Польши, Украины и других стран, поставив выживших в рабские условия. Антиславянский расизм стал государственной доктриной, трактаты про «унтерменшей» с Востока изучались в школах, миллионы людей были угнаны на принудительные работы.

Планы Гитлера потерпели крах, но этот вопиющий расизм до сих пор существует в тени идеологии антикоммунизма. В наше время страны Восточной Европы снова стали полуколонией по отношению к Западу — так было после 1917 и после 1991 года. Их население продолжает стигматизироваться в массовом сознании западных европейцев — как дикое, примитивное и отсталое.

Восточная Европа наших дней опять становится главным резервуаром рабочей силы для немецкого капитала. Грязную работу на полях и худшую работу на фабриках снова выполняют люди «с Востока» — как это было незадолго до Первой мировой войны, когда Германия тоже использовала дешевый труд жителей Восточной Европы. Тогда мигрантов нещадно бичевала пресса: дескать, они ленивы, глупы и склонны к выпивке и преступности, вспыльчивы, агрессивны, опасны, охотятся за немецкими женщинами, с трудом интегрируются — и так далее. А литература XIX века непрерывно выставляла их в карикатурном виде.

Звучит знакомо, не так ли?»

Недавние события подтверждают эти печальные выводы. Как сообщает журнал Spiegel, восемьсот сотрудников Федеральной полиции Германии устроили грандиозную облаву на трудовых мигрантов из Украины, которые нелегально работали на мясокомбинатах, приезжая в страну по поддельным документам или приглашениям для студентов. Они проживали в тесных квартирах по пять-шесть человек, занимаясь самым тяжелым и низкооплачиваемым трудом на немецком рынке.

Кроме того, полиция отследила пути перемещения украинцев, которые приезжают в Германию на специальных бусиках, через территорию Чехии или Польши. По итогам этой операции были задержаны десятки людей с украинскими паспортами. Их поместили в депортационную тюрьму, чтобы потом отправить на родину — с запретом въезда на территорию Евросоюза.

Немецкие бойни имеют мрачную репутацию благодаря специфическим условиям этого производства — до такой степени, что их владельцы испытывают проблемы с привлечением немецких работников.

Граждане Румынии и Болгарии неохотно нанимаются на мясокомбинаты — и бизнесмены прибегают к услугам теневых агентств, которые рекрутируют для них незаконно попавших в страну нелегалов. В прежние времена на этих вакансиях работали беженцы из Африки и Ближнего Востока, однако они привлекают повышенное внимание расистски настроенных полицейских. Поэтому бизнесмены отдают предпочтение гастарбайтерам из Восточной Европы.

По мнению следователей, использование заробитчан принесло их нанимателям чистую прибыль на сумму не менее 1,5 млн евро. А в причастности к эксплуатации украинцев подозреваются ведущие игроки на рынке мясной продукции. Социолог Заславский: В Баварии появились украинские заробитчане, которых выкинули из Польши © AP, Matthias Schrader

Такие заработки нередко сопряжены с унижением, насилием и обманом. Зачастую украинских работников просто выбрасывают на улицу — как это случилось с женщиной из популярного французского сериала. Защищать их права некому — потому что нелегальные мигранты не состоят в профсоюзах, не могут обратиться в полицию, а украинские дипломаты заняты дежурной борьбой с Россией, не интересуясь попавшими в беду строителями и нянями. И все это усугубляет комплекс расистских стереотипов, о которых рассказывает статья Фабиана Лера.

Наниматели видят в жителях Восточной Европы граждан второго сорта, с непонятным языком, неприятным запахом и манерами. Что формирует негативное отношение к этим людям, дополнительно усиливая их трудовую дискриминацию.

Между тем украинская трудовая миграция будет расти и дальше — повышая значение этой болезненной социальной проблемы. Пора говорить о ней вслух, обличая давние расистские предрассудки немецкого или французского обывателя. Потому что жизнь украинцев тоже должна иметь значение для правящего класса демократической и свободной Европы.