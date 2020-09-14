Как в целом и предсказывали эксперты, переговоры советников в «нормандском формате» не принесли ровным счетом никаких результатов

Единственным итогом можно считать подтвержденную украинской стороной готовность соблюдать режим прекращения огня, о чем по завершении встречи в Берлине сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Перемирие худо-бедно длится уже почти полтора месяца и Киев, как выяснилось, не в стопроцентном объеме, но близко к тому, способен держать ситуацию под контролем. Чтобы выяснить, изменилась ли его позиция по этому вопросу, вовсе не обязательно было собирать «нормандский формат» в столице Германии.

Собственно, Козак еще в прошлый раз заявил во всеуслышание о бессмысленности подобных мероприятий и выразил желание заморозить их вовсе. Однако он вынужден действовать не по собственному усмотрению, а исполняя поручения, которые ему дает его непосредственное начальство.

Для чего Кремлю могла понадобиться берлинская встреча, если исход ее был ясен изначально? Война и мир в Донбассе: на Украине началось отстранение Зеленского от власти? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Напомню, что в конце прошлой недели по вине Украины была сорвана совместная инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы под Горловкой из-за абсурдных и явно издевательских условий, выставленных украинской стороной. Она потребовала, чтобы представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов предоставил положительный тест на коронавирус, кроме того, на его шевронах и в удостоверении должна была отсутствовать символика ДНР.

Очевидно, что те, кто сочинял эту оскорбительную галиматью, рассчитывали именно на отрицательный ответ.

Этот инцидент вполне можно считать одним из элементов подготовки встречи в Берлине в том смысле, что Киеву крайне сложно, хотя он, на мой взгляд, и пытается, демонстрировать добрую волю в вопросах, касающихся устранения мелких и не очень нарушений перемирия.

Силы, находящиеся непосредственно на линии соприкосновения, воздерживаясь от регулярных и массированных обстрелов, тем не менее сохраняют очень высокую долю автономности в своих действиях.

Так, на странице в фейсбуке 503 батальона морской пехоты Украины выражена уверенность в неприемлемости любого контроля со стороны. Напомню, именно военнослужащие 503 батальона в нарушение пакета мер по контролю перемирия стали возводить новые инженерные сооружения и рыть траншеи в направлении арки Северный Донецк Донбасс. Это и послужило причиной роста напряженности,

Там же, на странице в фейсбуке, можно прочитать абсолютно хамские эскапады в адрес главы ДНР Дениса Пушилина. Украинские военные развлекаются, как умеют.

Уже сама эта ситуация показывает, что способность Киева контролировать ситуацию на линии фронта очень относительна, а режим прекращения огня стал результатом каких-то закулисных договоренностей с военными, которым пообещали луну с неба, лишь бы тишина продержалась до 25 октября — дня проведения местных выборов.

Собственно, перемирие — это сегодня единственное реальное достижение, которое «Слуга народа» может предъявить избирателю. Все остальные направления провалены или заглушены.

Встреча в Берлине была необходима Зеленскому, поскольку она, по его мнению и мнению главы украинской делегации Леонида Кравчука, должна была стать прологом большого саммита глав государств «нормандской четверки». Гаспарян объяснил, почему Россия занимает слишком мягкую позицию в вопросе Донбасса © РИА Новости, Владимир Трефилов

Несмотря на то, что из Москвы, Берлина и Парижа звучали голоса, отрицавшие возможность проведения такого мероприятия до выполнения Киевом пунктов коммюнике, подписанного в декабре прошлого года в Париже, украинский президент продолжал призывать в свидетели своих несговорчивых собеседников. Зеленский убеждал граждан, что великое событие произойдет вот-вот, надо лишь решить некоторые технические вопросы.

Понятно, что опять-таки в виду предстоящих выборов «нормандский» саммит мнился ему почетным пьедесталом, на который под руки его должны были почтительно проводить Меркель, Макрон и Путин. Но не судьба.

Что же касается интереса Кремля, то Козак, как я полагаю, отправился в Берлин, чтобы убедиться в намерении украинской власти поддерживать перемирие. Мало кто понимает, каким образом это удается делать до сих пор. В особенности, если иметь в виду уверенность некоторых подразделений на линии соприкосновения в том, что они подчиняются только сами себе, о чем я писал выше.

Думаю, что эту удивительную загадку не разгадали и в Москве. Тем не менее, там считают прекращение огня колоссальным успехом. Напомню, что все предыдущие перемирия (числом свыше 20) держались от нескольких дней до недели-полутора, а здесь — почти полтора месяца.

Понятно, что Киев даже не планирует выполнять согласованных в Париже договоренностей и переходить к политической части Минских соглашений. Радикалы многократно угрожали президенту вынести его из здания на Банковой вперед ногами. Нет сомнений, что эти обещания он постоянно имеет в виду.

Что же касается парижских договоренностей, то глава его офиса Андрей Ермак недавно выразил удивление, почему компромиссные предложения, которые постоянно делает Киев Москве, не рассматриваются. Леонид Кравчук в одном из интервью высказался в том же духе. По его словам, «мира нужно добиваться на реальных возможностях, а не на пожеланиях».

Зеленский спрогнозировал встречу лидеров «нормандского формата» © пресс-служба президента Украины

Не совсем ясно, как сложится судьба перемирия после проведения местных выборов. Снимет ли Зеленский ограничения с военных на обстрелы, не это ли было предметом закулисных договоренностей? Надо полагать, что в Берлине обсуждался именно этот круг проблем, таково было поручение, данное Козаку. Именно поэтому после встречи он и констатировал во всеуслышание, что режим прекращения огня свернут не будет.

Совершенно очевидно, что обрывать контакты с Киевом Москва не желает, поскольку от продолжения диалога, пусть и в усеченном до минимума формате, зависит очень многое: жизнь и безопасность людей в Донбассе. И как бы сам Козак скептически не относился к переговорам с украинским коллегой, ему придется эту связь поддерживать, поскольку вопросы войны и мира требуют повышенного внимания и осмотрительности.