Не только поднадоевшие великосветской тусовке события на Украине, но и свеженький «беломайдан» вкупе со «злодейским отравлением Кремлем» Алексея Навального стали маркерами, по которым определяется вечно рукопожатная общественность в ее бесконечном противостоянии любой «диктатуре»

Ее глашатаи подписали разгневанное письмо в защиту белорусских майданщиков: заявляют «о солидарности с жителями Беларуси в их стремлении добиться справедливости», требуют «немедленно снять информационную блокаду, в которую погрузили жителей Беларуси», потому что «необходимо честное освещение ситуации и, конечно, бесконечное милосердие и сострадание именно к мирным народным просьбам о справедливости и не лжи», и резко осуждают «милицейское насилие против собственного народа».

Новые украинские приключения Бориса Гребенщикова © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и прочие уважаемые люди, которые ранее не возражали против массового убийства русских людей на Донбассе, не возвысили свой авторитетный голос во имя освобождения политических заключённых на Украине, не протестовали против киевских цензурных запретов на тысячи книг, кинофильмов, российские социальные сети… Зато теперь срочно озаботились судьбой белорусских майданщиков.

Либеральные кликуши вслед за кровавым украинским и пока ещё трепыхающимся белорусским майданами зовут на баррикады российские. К уличным беспорядкам на сайте «Эха Москвы» призывает известный писатель-«либерал» Дмитрий Быков.

«Не бывает у империй мирного развития, — подзуживает своих читателей господин Быков. — А революция, как ни крути, оздоровляет его, насыщая озоном».

«Так что когда ничего больше нельзя сделать, надо делать вот это. Вот это самое. Пробовать, даже если ничего не получится. И пусть соседские паралитики обзывают это "цветной революцией" и "проектом Запада" — кто их слушает? У них-то вообще нет шансов оправдать свою зловонную, даром никому не нужную жизнь».

Иконки «стиля» трусовато игнорируют Крым, а певица Ионова (Глюкоза) под оперативное видео украинских пограничников даже заявила, что бывать на Украине ей «намного важнее», чем в каком-то Крыму (дословно: «Для меня иметь возможность выйти на Украине намного важнее. Но Крым украинский. Я не понимаю, за что мне отказывают»). Что, впрочем, не спасло даму от унизительного пинка с запретом посещать Украину в ближайшие годы. Остригать украинскую паству имеют право только истинные друзья — вроде радетелей за белорусский майдан Макаревича и Гребенщикова.

Ждем Баскова и Киркорова. Приехавший в Киев Гребенщиков разозлил Приходько © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Илью Новикова. Отогревшийся оппозиционер даже пригрозил оттуда руководителю RT Маргарите Симоньян виселицей: «Когда Маргариту Симоньян поведут вешать на фонаре, она будет кричать "Не надо! У меня дети! И это может даже сработать, потому что детей ведь жалко. Но все может испортить одно брошенное кем-то "У Навального тоже были"».

А речь-то шла лишь о том, что Маргарита усомнилась в однозначности версии «отравления Кремлем» Алексея Навального. Но у либеральных борцов за «свободу слова» либо исключительно по их, «по-демократически», либо оппонентов на виселицу. Как говорил толстячок-добрячок Дмитрий Быков, «у них вообще нет шансов оправдать свою зловонную, даром никому не нужную жизнь».

Отец русской демократии Илья Новиков подвизается адвокатом у серийного убийцы русских людей Донбасса и большого любителя общечеловеческих материальных ценностей Петра Порошенко. Российский либерал прекрасно чувствует себя в городе, где виселицы для «ваты» (то есть инакомыслящих граждан Украины) неонацисты сооружают с удручающей регулярностью. Так, намедни банда «Центурия» обустраивала подобную виселицу на пешеходном мосту в центре Киева и выложила соответствующий ролик в сеть.

Или другой убеждённый противник Кремля — бывший замредактора «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, — который весьма трогательно описывает свою встречу с диссиденткой Валерией Новодворской.

«Я специально поехал в Москву из города Тамбова, мне было восемнадцать лет, я договорился с ней встретиться под памятники Пушкину, я принес букет белых роз. Она была моим кумиром, я рос на ее книге "По ту сторону отчаяния"», — выжимает слезу Муждабаев — тот самый, который после президентских выборов на Украине публично призывал убивать избирателей Владимира Зеленского, а теперь говорит, что «моя цель — посеять ненависть к России… Только ненависть ко всему русскому, русскомирному спасет мир вообще».

А может, сей борец с Россией является бессребреником, каковой была его кумир Новодворская — хотя сумасшедшая, но идейная. Так нет же: от «путинского режима» Муждабаев получал и брал по максимуму.

«Мэрия Москвы, кровавый то бишь режим, дала ему в Москве квартиру в одной станции от Садового кольца! Тиран неумолимо жесток!.. При этом Россию ненавидел всегда! — рассказывает о «мучениях» Муждабаева его бывшая коллега, московская журналистка Екатерина Петухова. — 10 лет мы вместе в МК [«Московском комсомольце»] работали. Меджлис этот сраный проталкивал в МК ежедневно. Сам к Крыму, правда, никакого отношения не имеет. Родился в Тамбове. И мама у него русская, чтоб вы понимали. Вот так оскотиниваются люди».

Сиамские близнецы: сросшиеся «прогрессивные» людоеды Украины и России © Facebook Игорь Кондратюк Ефремова». Не только в человеческой трагедии дело (от сумы и тюрьмы не зарекайся), однако слишком коротка оказалась дистанция от напыщенного «гражданина поэта» до кривляющегося мажора.

И обличительный пафос их почему-то всегда связан с мелкой подлостью: то врут безбожно (фейкам нет числа), то воруют вдохновенно, то инакомыслящим угрозы изрыгают. Например, когда-то известный теннисист, миллионер и один из главных фронтменов либерального фронта Евгений Кафельников не постеснялся написать украинской политэмигрантке Юлии Витязевой: «Вонючка ватная! Скоро тебя и твоих сторонников испепелим».

При этом люди со светлыми, но иногда рассерженными лицами излучают нескрываемое презрение к обычным людям. Так, дочка вышеупомянутого Кафельникова, модель Алеся, когда-то написала о своём полёте в самолете среди рядовых граждан: «Решила сегодня с людишками полетать».

Зеленский рассказал, каких российских артистов нужно пустить на Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаила Борисовича Ходорковского), некий Сергей Простаков был уличён в организации оргий, включая групповое изнасилование. Опуская отвратительные подробности, переходим непосредственно к оправданию либеральной «совести нации», то есть разъяснению шеф-редактора: «Мне очень тяжело писать этот текст. Но я должен отреагировать на то, что происходит сейчас в российском твиттере и объясниться. Что происходило в тот злополучный вечер у меня в квартире? С какого-то момента я этого абсолютно не помню…»

Да что же это у «борцов с режимом» память такая короткая: что у Михаила Ефремова с автомобилями, что у Сергея Простакова с девушками.

И не только с девушками. Например, журналист того же МБХ-медиа Александр Скрыльников посчитал необходимым сообщить общественности: «Знайте — журналист Павел Лобков [один из самых узнаваемых персонажей либерального лагеря] лез ко мне целоваться, когда я стажировался на "Дожде", трогал мои руки, говоря, что я накачанный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации. Я говорил, что мне неприятно, и я знаю, к кому меня влечет, но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками».

«В редакции МБХ-медиа пустили по кругу пьяную девушку, а потом еще и ее парню сказали, какая она якобы шлюха. В редакции "Дождя" Лобков, будучи, на минуточку, ВИЧ-носителем, растлевал молодых парней. И наша неполживая общественность как воды в рот набрала — свои же. А что бы было, если бы это было на RT или на "Первом канале". Они гордятся традициями русской интеллигенции, как они это называют. Но каких традиций они придерживаются?» — задается вопросом один из комментаторов в сети, язвительный Бек Ибрагимбеков.

Но таковые традиции действительно существуют: и поздравительные телеграммы японскому императору в честь победы над русским флотом отправляли, и вторжению гитлеровцев некоторые «борцы за свободу» радовались, и русофобские майданы приветствовали.

Мальчика-сироту из Украины, которого не пустили на детское «Евровидение», назвали «оружием в руках врага» © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Булат Окуджава чудовищный теракт Шамиля Басаева, банда которого в 1995 году захватила больницу в Буденновске и казнила там мирных людей. В интервью «Радио Свобода» Булат Шалвович восторженно предрекал, что террористу Басаеву ещё будут воздвигать памятники как человеку, «остановившему войну», и до сих пор Окуджава остаётся одной из самых досточтимых святынь отечественной интеллигенции.

В памяти людской остаются не только удачные произведения некоторых действительно талантливых людей, причисляющих себя к либеральной тусовке, но и обычная человеческая подлость. Они ни слова не сказали в защиту убиваемых русских людей на Донбассе, политзаключённых на Украине, не пискнули даже в защиту своего коллеги по цеху — начинающего артиста, мальчика-сироты Максима Ткачука, которого майданщики шельмовали за то, что он пел «Смуглянку»… Однако письма в поддержку очередного майдана подмахивают охотно.

Фантастическое, запредельное лицемерие, когда не осталось никаких принципов, кроме лютого тщеславия, а политиканство напрочь затмевает разум. Ну, или то, что от него осталось.