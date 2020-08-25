В воскресенье, 30 августа, в Черногории пройдут парламентские выборы. В этой стране много лет подряд все голосования выигрывает власть, которую прочно удерживает в руках президент Джуканович. Оппозиция не перестает жаловаться на грубые фальсификации, но ее никто не слышит. Как будет в этот раз? Ждать ли сюрпризов? Возможен ли «черномайдан»?

В кондуите коллективного Запада Черногория после разрыва с Сербией и провозглашения независимости в 2006 году прочно обосновалась в числе государств с пусть сырой и несовершенной, но устойчивой демократией. К реальному положению вещей в стране такая оценка имеет весьма отдаленное отношение. За демократическим фасадом, задрапированным европейскими и американским флагами, скрывается авторитарный режим, в сравнении с которым меркнет авторитаризм даже «последнего европейского диктатора» Александра Лукашенко. Запад замечать «шалости» многолетнего черногорского правителя Мило Джукановича в упор не хочет. Мило играет игру, отвечающую западным интересам. Как в таком случае можно его не поддерживать и не поощрять? Друзья усташей в Черногории. Как украинские атошники облюбуют популярный среди россиян курорт © Facebook, Mykhailo Shmatov

Джуканович — любопытнейший и весьма показательный персонаж на постсоциалистическом пространстве. Начнем с того, что он — политический «трансгендер». Начинал лидер черногорской нации как ярый сторонник социализма, Югославии и один из самых больших любимцев Слободана Милошевича. Было это, правда, давненько: еще на рубеже 1980-1990-х годов! С тех пор Джуканович успел сменить несколько «гендеров», превратившись в конце концов в того, кем он сегодня является. Патриотом иллюзорной черногорской нации, не имеющей ничего общего с нацией сербской. Убежденным сторонником НАТО. Лютым врагом России. Гонителем Сербской православной церкви. И прочая, и прочая в тоже духе.

О мотивах и движущих силах, заставивших его пойти по такому пути, можно только догадываться. В том, что среди них всегда преобладали не идеологические или патриотические, а сугубо меркантильные, сомневаться вряд ли приходится. Показательным представляется высказанное недавно одним из ведущих черногорских оппозиционных политиков Небойшей Медоевичем, председателем «Движения за изменения», мнение, согласно которому Мило Джуканович впервые начинает говорить о независимости Черногории в сентябре 2004-го, когда Верховный кассационный суд Италии потребовал его ареста, как «опасного международного уголовного преступника».

В поле внимания итальянских следственных и судебных инстанций Джуканович попал отнюдь не случайно. Параллельно с политикой он в течение многих лет активно занимался контрабандой, переправляя по морю в Италию весь ассортимент запрещенных товаров. Когда же припекло серьезно, он решил спрятать концы своего мафиозного бизнеса не в морской воде, а в политической сфере. Итальянские адвокаты убедили его в том, что единственное спасение от преследования и ареста — это неформальный политический иммунитет, который он мог бы получить как президент суверенного государства, имеющего международное признание. Прием сработал, дела против Мило в Италии не закрыты, но положены под сукно. Так же, кстати, как и обвинения в причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Югославия, 12.06.1999 г.: конец ужаса неравной войны, начало ужаса навязанного мира © commons.wikimedia.org, Nick Macdonald

Международный институт балканских и восточных студий (ИФИМЕС) из Любляны в начале июня 2020 года опубликовал аналитический материал о положении дел в Черногории, в частности, о возможных сценариях выборов в парламент и их итогов. Красноречив уже сам его заголовок: «Черногория-2020. Обруч вокруг Мило Джукановича сжимается». Заголовок очень точно отражает содержание документа. Его авторы склоняются к мысли о том, что выборы 30 августа партия Джукановича, скорее всего, не выиграет, и что с этого момента в форсированном темпе пойдет процесс ухода «вечного» Мило из власти. Предполагается, что положение черногорского лидера в настоящий момент в значительной мере ослаблено, уровень доверия к нему избирателей находится на рекордно низком уровне, Запад же помогать ему, видимо, не станет. В такой ситуации для успеха оппозиции, по мнению экспертов ИФИМЕС, достаточно будет, чтобы черногорцы объединились и выступили против власти единым фронтом.

В теории, вроде, правильно. На практике все сложнее. Объединение избирателей, конечно, могло бы стать залогом успеха оппозиции, проблема, однако, в том, что победы Джукановича и его партии в избирательных кампаниях и на референдумах достигаются подтасовкой итогов голосования. Главный инструмент фальсификаций — манипуляции со списками избирателей. Они, по некоторым оценкам, дают режиму преимущество, как минимум, в 6-8, а то и 10% голосов. Предстоящие выборы не представляют исключения. Разительные нестыковки в списках уже выявлены, но никакой реакции на это со стороны избирательных комиссий и власти в целом нет. Ее и не будет. Это значит, что сколько бы ни объединялись черногорцы, ситуация не изменится.

Мобилизацию своих сторонников режим осуществляет за счет «изобретения» врагов, якобы, угрожающих Черногории. Спасти страну и ее народ, понятное дело, способен только Джуканович и верные ему партийцы. Главным врагом сегодня объявлена соседняя Сербия. Достается и Сербской православной церкви, канонической территорией которой является Черногория, там действует Приморско-Черногорская митрополия СПЦ. Не забывают технологи Джукановича и о России. Она, если верить им, тоже вынашивает коварные планы в отношении Черногории. С точки зрения нормального сознания, это бред. Тем не менее, его используют.

Много внимания специалисты ИФИМЕС уделяют вопросу отношения к Джукановичу коллективного Запада. Тут, по их мнению, наблюдаются изменения, идущие явно не на пользу ни лично ему, ни правящему режиму. Приводимый в анализе перечень источников критических оценок в адрес Джукановича выглядит весьма внушительно. Тут и Госдеп США, и ЕС, и Германия, и Совет Европы, и ряд европейских послов в Черногории, и Freedom House, и Transparency International, и другие. Диапазон претензий весьма широк и серьезен по сути. Обвинение в коррупции в нем тоже, кстати, присутствует. В Сербии избран новый парламент: спасет ли сербов согласие? © РИА Новости, Олег Иванов | Перейти в фотобанк

В аналитическом материале ИФИМЕС об этом не упоминается, но из штаб-квартиры НАТО, членом которой Черногория является, тоже недавно пришло неприятное для Джукановича известие. В момент, когда силовое и административное давление власти на СПЦ достигло пика, а в ответ на это произошел всплеск протестов верующих, Подгорица обратилась за помощью к Альянсу. И получила отказ. Брюссель ответил, что вмешиваться не станет.

В Евросоюзе недовольство Джукановичем достигло критической отметки. Черногория начала переговоры о вступлении в ЕС, однако они были прерваны по инициативе европейской стороны. И заблокированы. С мотивировкой: до ухода Джукановича и смены власти.

Как видим, ситуация для Джукановича и его партии отнюдь не выглядит безоблачной. Учитывая предыдущий опыт черногорских электоральных баталий, победа оппозиции 30 августа стала бы настоящей сенсацией, однако она не выглядит как нечто нереальное. Если бы это случилось, в Черногории был бы запущен процесс транзита власти, который, как известно, на постсоциалистическом пространстве в большинстве случаев протекает крайне болезненно. Что хорошо видно по нынешнему кризису в Белоруссии.

Внутренняя ситуация в Черногории куда острее, чем в Белоруссии. Черногория заметно слабее Белоруссии экономически, уровень жизни черногорцев ниже, уровень социальной поддержки от государства и социальной защищенности — несравнимо ниже. Противоречий и откровенных конфликтов внутри черногорского общества больше. Острота некоторых из них, например, таких, как отношение к членству страны в НАТО или позиция относительно нападок черногорской власти на Сербскую православную церковь, без преувеличения зашкаливает. С формальной точки зрения и с благословения Запада Черногория числится в кругу демократических государств, хотя реальной демократии там мало, во всяком случае меньше, чем в Белоруссии, которую, как известно, тот же Запад к демократиям не причисляет.

Президентские выборы в Белоруссии прошли, перейдя в «беломайдан». Парламентские выборы в Черногории грядут. Ждать ли «черномайдан»? Если понимать под ним очередной национальный вариант «цветных» революций, то кажется, такое развитие событий маловероятно. Это является еще одним подтверждением того, что «майданы» в постсоветских и постсоциалистических странах имеют внешнее происхождение. Быть им или не быть, решают не граждане этих стран и не национальные элиты. И тем, и другим отводится роль исполнителей чужих решений. Май. Югославия с и без Тито © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Несмотря ни на какие обстоятельства и прогнозы, черногорская власть и сам Джуканович ведут себя достаточно спокойно и уверенно, рассчитывая опять подсчитать голоса так, как им надо. Один из показателей такого расположения — отсутствие провокаций, связанных с Россией. Лукашенко, к примеру, взял под стражу российских граждан по подозрению в подготовке массовых акций протеста. Джукановичу, который два года назад раскрыл госпереворот, якобы организованный Россией, пойти тем же путем сам Бог велел. А он не идет! До дня голосования осталось всего ничего, а русских агентов в Черногории, как не было, так и нет.