Цивилизованная жизнь определяется не только уровнем технологий, но и наличием в обществе морального начала, представления о степени допустимого, писаных и неписаных правил совместного проживания. По-простому говоря, общепринятым пониманием «что такое хорошо» и «что такое плохо»

Трансформация украинского общества происходит не только в примитивизации промышленного производства или усовершенствования технологий управления толпой, но в изменении рамок допустимого поведения в обществе.

Уже вполне привычно, что общество разделено на две неравные части — даже не по имущественному признаку (это само собой), а по степени лояльности к событиям 2014 года и их последствиям. Полная лояльность имеет как бы несколько степеней вовлечённости: в порядке убывания — «участник революции гидности», «боец добровольческих батальонов», «ветеран АТО», «волонтёр», «активист», плюс различные сочетания этих почётных титулов.

Соответственно, их обладателям дозволяется больше, нежели иным, менее лояльным гражданам, обязанным как обычные налогоплательщики обеспечивать материальные привилегии выгодополучателям госпереворота — например, в виде получения различных льгот и социальных преференций. Донбасс: Националисты грозят сорвать перемирие © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Но и в самом украинском обществе — при активнейшем участии местных СМИ и социальных сетей — уже достаточно закрепилось представление о необходимости, скажем, более мягкого отношения к преступившим закон майдан-лоялистам. Набедокурившие «ветераны АТО» берутся на поруки депутатами, отделываются штрафами и условными наказаниями за тяжелые преступления, и общество это воспринимает как данность.

Помнится, адвокат одесского убийцы Сергея Стерненко даже заявил, что гордится личностью известного наркоторговца и убийцы: «Я горжусь, что защищаю Сергея, он не прикрывается одеялом!»

И пафосные слова «патриотической общественностью» были встречены с ликованием, поскольку уголовное дело об убийстве представлено таким образом, будто «патриот» Стерненко самооборонялся от напавшей на него «ваты».

В современной Украине это «хорошо», хотя экспертизой давно доказан совсем иной ход событий. Да и сам убитый был вовсе не антимайдановец, а вполне себе «ветеран АТО», но в табеле о рангах «участник революции» выше обычного «ветерана».

Но и «ветерану» позволено многое: например, попытаться захватить с террористическими целями мост в столице и отделаться минимальным наказанием. Можно дебоширить, насиловать, грабить — украинская уголовная хроника пестрит подобными сообщениями с участием ветеранов «российско-украинской войны». Российские буксиры в украинском Черноморске взволновали националистов © vchernomorsk.com | vchernomorsk.com | Перейти в фотобанк

Можно даже пострелять по детям, как это недавно сделал участник АТО из Бердянска, которому не понравилось, что дети громко кричат на площадке, и он открыл по ним огонь.

При обыске у слабонервного боевика был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов, добытых им в зоне АТО: пистолет-пулемет МР-40, стартовый пистолет Beretta, 230 патронов калибра 7,62 мм, 630 патронов калибра 5,45 мм, пять сигнальных ракет, четыре гранаты РГД-25, четыре подствольных гранаты, а также противопехотная и сигнальная мины, светошумовая и дымовая гранаты.

По итогу мелкое хулиганство — «потому что он хороший».

Вообще в «украинском мире» много хороших новостей. Так, когда в мае сего года встал вопрос о внесения залога за подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугарь, необходимая и немалая сумма в 168 тысяч гривен (около 450 тысяч рублей) сочувствующими подозреваемой в убийстве журналиста «патриотами» была собрана всего за три часа.

Как сообщил на своей странице в Facebook защитник Дугарь Виталий Коломиец, более 500 человек за несколько часов перечислили всю необходимую сумму: «Друзья, невероятно, 500+ человек совершили платежи, и мы имеем достаточную сумму, а также средства на дальнейшую борьбу. Большое спасибо. Еще раз убеждаюсь: украинцы — самодостаточные и готовы к борьбе за право».

Хорошая ли это новость для «настоящего украинского патриота»? Безусловно! Как и то, что убийцы журналиста и писателя Олеся Бузины не только гуляют на свободе, но и ведут активную общественную деятельность.

Так же симпатичны «украинскому патриоту» новости об избиении до полусмерти члена харьковской ячейки Партии Шария Никиты Роженко, о дальнейших серийных нападениях штурмовиков ультраправого Нацкорпуса на представителей этой оппозиционной силы. Лично знаю «мастеров искусств», которые почитают за честь развлекать харьковских неонацистов в их любимом клубе. В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

«Мастера искусств», разумеется, вполне либерально настроенные интеллигенты, просто они до сих пор сражаются с «советским тоталитаризмом». В рамках той же борьбы на улице Харькова «активисты» изловили девочку в красной олимпийке с надписью «СССР»: сорвали кофту, порезали ее ножами и растоптали, а видео выложили в сеть — в качестве поздравления с днем конституции Украины.

Ну хорошо же!

Как и бросить в Полтаве в офис оппозиционной партии гранату. Управление коммуникации Национальной полиции Украины сообщало: «В результате взрыва пострадала девушка, 1998 г.р., которая находилась в офисе: по предварительной информации, у нее легкие травмы. Также повреждены стены и мебель в помещении».

Никто не наказан — потому что «патриоты». Африканцев в Киеве избили, а потом объясняли полицейским, дескать, ни разу «не видели людей с таким цветом кожи» и просто хотели «познакомиться» поближе. Как мило.

Им уже мало покорённой территории.

«Мы должны быть смелее, — призывает «людей с хорошими лицами» украинский историк Мартынюк. — У нас есть инструментарий, который недоступен тем народам, которые сегодня пребывают де-факто под оккупацией Москвы… Можно даже думать, чтобы создавать из представителей этих народов небольшие военные отряды. И не только создавать культурные институции, но и те институции, которые могли бы уже завтра перейти на территории своих стран — стран Урала, финно-венгерских, стран Кавказа — и уже быть политической элитой или основой для создания политической элиты из свободных стран».

И мы должны понимать: с точки зрения Майдана развал России — это очень хорошо. ТГ-канал украинских ультраправых «ОпустиВату» пишет впрямую: «Вторую неделю в Хабаровске (РФ) продолжаются антиправительственные акции. Люди выступают против партии "Единая Россия", против Путина лично и против господства Москвы над Приморьем. Это и есть реальная альтернатива такому "безальтернативному" Путину. Протестующие сейчас россияне не являются друзьями Украины по-умолчанию, однако они уж точно выступают нашими союзниками. В наших интересах всячески приближать революционную смену власти в Кремле. Обращаемся к антипутинским россиянам. Ребята, гуглите наши видео с Майдана 2014. Они скоро кинут на вас мусоров и криминал, вам нужно уметь защищаться. Смерть Федерации!»

Это к вопросу о том, кто и чьим союзником выступает. Филипп Грилль: У украинского Майдана и теперешней смуты в США один и тот же режиссер © Facebook, Филипп Грилль

Но даже победа Майдана в России не является конечной точкой для украинского патриота. Новый национальный герой, она же «участник революции гидности», «боец добровольческих батальонов», «ветеран АТО», «волонтёр», «активист» (то есть высшее существо в предложенной иерархии) Маруся Зверобой излагает их представление об окружающем мире: «Россия всегда воевала с Украиной. Россия не может существовать без Украины, она загибается, вы посмотрите на её экономику. Эту Россию некому кормить, она скоро сдохнет, и она это понимает, поэтому идёт на Украину ва-банк».

То есть Российская Федерация не способна существовать без Украины, потому что её некому кормить, а зачем «украинским патриотам» Россию «кормить»?

Плохо само существование России.

«Эта война будет продолжаться, пока на карте мира будет существовать этническая антисистема с грубо присвоенной историей Киевской Руси, — говорится в статье, опубликованной украинским журналом «Країна». — Украинцы должны избавиться от иллюзий о возможности договориться со страной-агрессором».

Соответственно, всё связанное с Россией — ну очень плохо. В случае чудовищного ДТП под Киевом, в котором погибла целая семья, пьяный водитель по фамилии Желепа оказался участником «революции гидности» (но об этом сочувствующие Майдану телеканалы умолчали); зато телеканал ICTV отметил, что он «уроженец России».

Промайданные информационные ресурсы многократно подчёркивали, что публикатор компрометирующих Порошенко записей нардеп Андрей Деркач — выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского, но тщательно обходили сведения, что владелец вышеупомянутого ICTV — олигарх Пинчук — сам активно сотрудничал с Днепропетровском управлением КГБ СССР под агентурным псевдонимом Валерий. Пинчук уже не туз и не король, а в лучшем случае валет. Сам он ничего не решает – Бортник © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«На фото к посту, — предъявляет документы Андрей Деркач, — снимок с оригинала агентурной подписки КГБ, которая была написана собственноручно Пинчуком. Оригинал подписки показал журналистам на пресс-конференции в "Интерфаксе". В этой агентурной подписке Виктор Михайлович берет на себя обязательства служить Советской Родине и КГБ СССР <…> Согласно подписке, агентурный псевдоним Пинчука является "ВАЛЕРИЙ". Я уверен, не каждый видел своими глазами подписку агента КГБ, а тем более олигарха, финансирующего Хиллари Клинтон, на выведенные из украинских банков деньги. Я даю вам такую возможность».

Плохо, конечно, что среди истинных «патриотов» такое количество стукачей — от приснопамятного Филарета до сонмища «активистов Майдана», занимающихся активным доносительством на всех несогласных. Однако козни РФ куда опаснее, нежели отдельные персоналии. Даже в дизайне высокопатриотического интернет-проекта «Путешествуй по Украине» неравнодушные сограждане изобличили российские этнические мотивы.

«Типичные для фольклора россиян образы из каких-то костромских пряников, выбранные для популяризации украинских регионов. Если это сознательно, то я бы назвал это подрывной деятельностью по замещению символов», — вовремя проявил революционную бдительность очередной «активист» Богдан Гдаль.

Плохого в «украинском мире», увы, ещё очень много, что самые продвинутые из «патриотов» честно признают. Правда, это не разграбление родины или убийство мирных жителей на Донбассе (здесь «патриоты» в прибыли).

«Совесть нации» писатель Лесь Подеревянский с мастерством истинного литератора находит нужные эпитеты и выводит проблему на вселенский уровень обобщений: «Кобзон, Могилевская, Гиркин, студия "95 квартал" — это эманация мирового зла, потому что это эманация КВНа, а КВН эманация "совка"».

«Украли, но не у вас». «Квартал 95» Зеленского и «Дизель Шоу» не поделили шутку © Квартал 95

«Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле», — сообщает, в частности, в своей новой книге «Славные предки украинцев» писатель Сергий Пиддубный.

Вышеизложенное не является коллективным портретом обычного украинца или пристрастным описанием всего народа. Но для того, чтобы понимать киевский режим изнутри, мало считать его лишь производной от чисто финансовых интересов — денег у многих «патриотично настроенных» украинцев маловато, и некоторые готовы работать вообще «за идею». А идея формируется из понятий «что такое хорошо» и «что такое плохо».

Этическая система постмайданной Украины сформирована в новых, ещё не до конца изученных психиатрами реалиях. И с каждым годом мы не просто говорим на всё более разных языках — похоже, мы очутились на разных планетах.