История знает три государства, название которых содержало топоним «Югославия». Ни одного из них уже нет, самую же яркую и успешную из трех Югославий часто именуют «титовской» в честь ее лидера - Тито. Тито и месяц май для народов СФР Югославии всегда шли рука об руку

«Первая» Югославия родилась в 1929 г. путем смены названия страны: Королевство сербов, хорватов и словенцев стало Королевством Югославия. Фактически она существовала до 1941 г., когда ее оккупировала Германия, формально — до 1945-го, когда на ее месте провозгласили создание нового государства — Федеративной Народной Республики Югославия, с 1963 г. — Социалистическая Федеративная Республика Югославия, СФРЮ. После 1992 г. на месте «второй» («титовской») Югославии возникло несколько новых государств из числа бывших субъектов югославской федерации. Одним из них стала Союзная Республика Югославия в составе Сербии и Черногории, «третья» и, как оказалось, на сегодняшний день последняя из Югославий.

Так случилось, что в истории «второй» Югославии май был приметным месяцем. Весьма приметным. Можно сказать, этапным. Самым важным, хотя далеко не единственным основанием для этого служил тот факт, что 25 мая у легендарного лидера этой страны Иосипа Броз-Тито был день рождения (1892). В течение 1945-1987 гг. в этот день в стране отмечали День молодости — праздник, специально приуроченный ко дню рождения вождя. По эмоциональному накалу и размаху ему в «титовской» Югославии, пожалуй, не было равных. Молодежь готовила подарки вождю. Лучшие из лучших ее представителей полтора месяца несли по стране символическую «Эстафету молодости». 25 мая ее в ходе грандиозной манифестации в Белграде вручали имениннику. Главный лозунг звучал так: «Товарищ Тито, клянемся тебе не свернуть с твоего пути!» («Друже Тито, ми ти се кунемо да са твога пута не скренемо!») Он стал ударным рефреном популярной песни. Мутная и поучительная история вербовки киевского югослава, отвергнувшего Тито © Maxiden

4 мая (1980) Тито ушел из жизни. За три дня до смерти — 1 мая — он решил сделать то, чего многие в стране и за ее пределами ждали от него раньше: объявил имя своего преемника. Тот, впрочем, таковым так никогда и не стал. Бразды правления взял в свои руки коллективный президиум из восьми человек: по одному представителю от каждой из шести республик и от двух автономных областей в составе Сербии. Работать как следует этот орган так никогда и не смог.

Страна покатилась под откос. Противоречия и проблемы стали обостряться, ситуация — неуклонно ухудшаться. Отношения между центром и республиками вышли из-под контроля. В 1991 г., правда, не в мае, а в июне, провозгласив независимость, объявили о выходе из состава СФР Югославии Словения и Хорватия. Вскоре за ними последовали Босния и Герцеговина, Македония. Спустя пятнадцать лет общий государственный дом народов Югославии, построенный под руководством Тито, покинула последняя республика: 21 мая 2006 г. в Черногории состоялся референдум о независимости, окончательно упразднивший «третью» Югославию.

9 мая в стране праздновали День Победы во Второй мировой войне. И продолжают с особым пиететом и уважением к памяти тех, кто добывал Победу, праздновать теперь, не поддаваясь соблазну перекрутить историю на новый лад в угоду новым веяниям. Причина постоянства проста: народы Югославии внесли в разгром фашизма заметный вклад. Причем начали это делать 4 июля 1941 г. Именно в этот день было принято решение о начале партизанской войны.

Готовиться к ней стали 22 июня, приступив к созданию партизанских отрядов. 27-го был сформирован Главный штаб партизанского движения во главе с Тито. Чтобы по достоинству оценить этот шаг, следует вспомнить, что никто другой на что-либо подобное оказался не способен. Вся остальная Европа в ту пору покорно лежала у ног только что ринувшегося на СССР Гитлера, боясь не то что думать о сопротивлении, а косо глянуть в сторону оккупантов. Наконец, еще одна памятная майская дата: 15 мая 1945 г. Народно-освободительная армия Югославии после долгих лет и месяцев борьбы полностью освободила всю территорию страны от оккупантов.

Месяц май «отличился» и в тот трагический момент истории СФРЮ, когда шел процесс ее распада. После принятия Совбезом ООН Резолюции по Югославии № 752 от 15 мая последовал ряд плохих событий, включая трагический инцидент 18 мая в уже охваченной гражданской войной Боснии, когда погиб представитель миссии Международного Красного Креста. 30 мая Резолюцией СБ ООН № 757 против СРЮ был введен режим санкций. Путь к сохранению страны был отрезан. Процесс приобрел необратимый характер.

Тито, безусловно, культовая личность в истории Югославии. Он, кроме того, еще и выдающийся деятель международного масштаба, уникальное явление мировой политики, чье имя звучало при жизни и продолжает звучать после смерти на многих языках. Один только перечень того, в чем он участвовал, где побывал, что возглавлял, что создавал, с кем из исторических фигур встречался, занял бы столько места, что его с лихвой хватило бы на целую книгу. Книг (и не только книг) о нем, о его жизни и деятельности, кстати, написано очень много и в Югославии, и в других странах. Диапазон суждений, оценок оказался чрезвычайно велик: от безудержного восхваления до категорического отрицания и осуждения его самого и дела его жизни.

Что же все-таки сделал Тито, что из сделанного им пережило его век, а что после его смерти пошло не так, как бы ему хотелось? Тито выиграл смертельную битву в годы Второй мировой войны. В Югославии отпор оккупантам совпал с борьбой за смену общественно-политического строя. Так что воевать ему и ведомым им партизанам пришлось на два фронта: против внешних и внутренних врагов. В канун этой битвы, в ходе ее и после ее победного завершения Тито преуспел в борьбе за власть внутри родной компартии, в ходе которой тоже насмотрелся и нахлебался всякого.

Тито шаг за шагом создал новую страну, сделал ее жизнеспособной, конкурентной, привел к невиданному расцвету. Он завоевал колоссальную личную популярность внутри страны, разросшуюся до культа личности, получил огромный авторитет в мире. Он сохранял власть в течение многих десятилетий, хотя для этого ему пришлось пройти немало самых разных испытаний. Он пошел на открытый конфликт со Сталиным и вышел из него с пользой для себя и для своей страны. Ему довелось не раз и не два проводить «зачистку» конкурентов, во всех случаях это удавалось.

Тито создал Югославию и сделал ее сильной. Пришло, однако, время, когда сам он стал дряхлеть, а его детище — покрываться трещинами, которые разрастались, углублялись. С какого-то момента ради даже не устранения, а только сглаживания противоречий между республиками ему приходилось вносить в государственное устройство коррективы, казавшиеся уместными, но объективно ослаблявшими страну. Во многих публичных выступлениях Тито неизменно присутствовал призыв: «Храните братство и единство как зеницу ока своего!» После смерти маршала следование этому его завету для национальных элит превратилось в непосильную задачу. И он сам приложил к этому руку. В соответствии с Конституцией 1974 г. республики получили такие широкие полномочия, стали настолько независимы от федерального центра, что страна, формально оставаясь федерацией, реально перешла к конфедеративной модели.

«Маршал Тито несет ответственность за распад югославской общности, государства, им самим созданного, — резонно замечает авторитетный сербский историк, академик Милорад Екмечич. — Гениальный импровизатор и мастер интриг против друзей и врагов, он стал жертвой собственных ошибок. Самой же значительной импровизацией, сделанной им в жизни, оказалась рубка сука, на котором он сам сидел».

На международной арене деятельность Тито оставила не меньший след, чем внутри страны. После известного конфликта со Сталиным в 1948 г. ему удалось проторить «третий» путь государственного развития, отличный как от «первого» — капитализма, так и от «второго» — социализма. Политика баланса в отношениях с Западом во главе с США и Востоком во главе с СССР, предложенная им, реализовалась в виде Движения неприсоединения (1961). Задумал, подготовил этот уникальный проект, дал ему старт, вдохнул в него жизнь Тито вместе со звездами первой величины мировой политики Гамалем Абдель Насером и Джавахарлалом Неру. Факт говорит сам за себя.

Менее известен широкой публике другой внешнеполитический проект, к которому, как утверждает ряд источников, Тито до конца жизни проявлял интерес. Речь идет об идее объединения государств Центральной Европы. В этом случае, правда, дело не пошло дальше обсуждения на самом общем уровне. То ли постаревший маршал был не столь активен, как в былые времена, то ли у его потенциальных партнеров не хватило кооперативности. В проекте видели смысл США, планируя использовать единую Центральную Европу для нейтрализации коммунизма. Идею рьяно поддерживал Ватикан, исходя из традиционных планов экспансии католицизма. Присматривался к ней и Джордж Сорос, имевший на новое объединение собственные планы. Цели у каждой из заинтересованных сторон были разные, предложения по способам их достижения — тоже. Вот и не сложилось.

Объединенная Центральная Европа на карте мира не появилась. Единая Югославия с нее исчезла. Кто-то склонен видеть в таком развитии событий историческую закономерность. Кто-то, включая автора, уверен, что говорить о фатальной неизбежности распада СФРЮ нет оснований. Правящие элиты — республиканские, региональные, местные — после смерти Тито в реализации своих интересов пошли по пути отказа от любых компромиссов с конкурентами и оппонентами. Внешний фактор в лице коллективного Запада, на который был сориентирован как на истину в последней инстанции федеральный центр, стал откровенно стимулировать и поддерживать сецессионистские планы и тенденции.

Если бы не эти обстоятельства вкупе с общим международным контекстом, обусловленным распадом СССР и концом двухполюсного мира, «гордую страну посреди Балкан», как назвали Югославию в одной красивой югославской песне, можно было сохранить еще на долгое время с пользой для нее самой, ее граждан, Европы и мира.