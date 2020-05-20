Чем продиктованы такие решения, ожидают ли республики дальнейшего ухудшения ситуации?
Денис Пушилин в своем обращении подробно разъяснил необходимость предпринятых действий: «Участившиеся обстрелы приводят к разрушениям жилых домов и гражданской инфраструктуры. Но наиболее прискорбно, когда 1, 4 и 7 мая под целенаправленным огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) оказались жители населенных пунктов Спартак, Саханка и Александровка, в результате чего погибла женщина и были ранены пятеро несовершеннолетних детей. Только за 19 дней мая погибла женщина и 11 человек получили ранение различной степени тяжести. Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения являются жителями Республик». Леонид Пасечник пошел еще дальше. Точно также указав на участившиеся обстрелы и регулярное выведение из строя линий электропередачи, он пообещал, что, если ситуация не изменится, силы народной милиции предпримут усилия, чтобы отодвинуть линию фронта от «критически важных объектов жизнеобеспечения».
Положение на линии фронта медленно, но верно возвращается к параметрам начальной стадии войны. ВСУ в течение последних месяцев наращивают интенсивность обстрелов. Вновь, как и в 2014 и 2015 годах, в центре Донецка звучит канонада. Сегодня, 20 мая, на брифинге в Донецком агентстве новостей руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что число жертв и разрушений в Донбассе вследствие военной агрессии Украины при президенте Владимире Зеленском возросло почти вдвое. По его данным, в Республике в последний год правления Петра Порошенко огнем украинской армии четыре мирных жителя были убиты и 55 ранены, повреждено 97 объектов инфраструктуры, разрушено 25 и повреждено 563 домостроения, а также 27 транспортных средств. При Зеленском для сравнения шесть человек погибли и 72 получили ранения, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения, а также 28 транспортных средств.
Является ли вышеприведенная статистика доказательством того, что нынешняя правящая команда сделала ставку на силовое решение проблемы возвращения мятежных территорий? И да, и нет. В окружении Зеленского немало ястребов, считающих, что с Донецком и Луганском надо говорить при помощи танков и артиллерии. Сам «президент мира» продолжает говорить о необходимости переговоров (к примеру, на сегодняшней пресс-конференции), однако эти слова, похоже, мало что значат. Точно так же, как в политической повестке Украины вновь присутствуют российская агрессия, оккупация, необходимость дать отпор российским военным формированиям, которые якобы и держат линию фронта в народных республиках, точно так же силовую линию диктуют праворадикалы из командного звена украинской армии.
Более того, нет сомнений, что украинские военные давно перешли бы к куда более решительным действиям, если бы не сдерживающий российский фактор. Президент РФ Владимир Путин не единожды заявлял, что Россия не оставит население ДНР и ЛНР без защиты, а это означает, что вероятность сценария принуждения Украины к миру по образцу августа 2008 года совсем не нулевая. Поэтому ВСУ пока ограничивается повышением плотности танковых и артиллерийских обстрелов.
На самом деле никто не мешает Зеленскому отдать приказ о прекращении огня. Однако, судя по всему, он просто опасается это делать, поскольку военные с очень высокой долей вероятности проигнорируют распоряжение верховного главнокомандующего и начнут действовать в полностью автономном режиме. Украинское общество и без того не слишком сегодня верит в эффективность той управленческой модели, которая сложилась за год правления нового президента, а в случае выхода ВСУ из повиновения Киеву станет совсем очевидно, что нынешняя команда не имеет никакого влияния на ситуацию в стране. Именно поэтому переговоры в Минске зашли в полный тупик. Двигаться в направлении мира крайне опасно, поскольку за каждым поступком Зеленского очень внимательно следят националисты, готовые прибегнуть к различным акциям, в том числе и с силовыми элементами, чтобы укоротить распоясавшегося президента.