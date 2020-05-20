Обострение на линии соприкосновения вынудило руководителей ЛНР и ДНР прибегнуть к экстренным мерам. Сегодня Денис Пушилин распорядился привести подразделения Народной милиции в полную боевую готовность, днем раньше такой же приказ в Луганске отдал Леонид Пасечник

Чем продиктованы такие решения, ожидают ли республики дальнейшего ухудшения ситуации?

Денис Пушилин в своем обращении подробно разъяснил необходимость предпринятых действий: «Участившиеся обстрелы приводят к разрушениям жилых домов и гражданской инфраструктуры. Но наиболее прискорбно, когда 1, 4 и 7 мая под целенаправленным огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) оказались жители населенных пунктов Спартак, Саханка и Александровка, в результате чего погибла женщина и были ранены пятеро несовершеннолетних детей. Только за 19 дней мая погибла женщина и 11 человек получили ранение различной степени тяжести. Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения являются жителями Республик». Леонид Пасечник пошел еще дальше. Точно также указав на участившиеся обстрелы и регулярное выведение из строя линий электропередачи, он пообещал, что, если ситуация не изменится, силы народной милиции предпримут усилия, чтобы отодвинуть линию фронта от «критически важных объектов жизнеобеспечения». Что делал в Крыму и в Донбассе: Стрелков дал большое интервью Гордону © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Положение на линии фронта медленно, но верно возвращается к параметрам начальной стадии войны. ВСУ в течение последних месяцев наращивают интенсивность обстрелов. Вновь, как и в 2014 и 2015 годах, в центре Донецка звучит канонада. Сегодня, 20 мая, на брифинге в Донецком агентстве новостей руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что число жертв и разрушений в Донбассе вследствие военной агрессии Украины при президенте Владимире Зеленском возросло почти вдвое. По его данным, в Республике в последний год правления Петра Порошенко огнем украинской армии четыре мирных жителя были убиты и 55 ранены, повреждено 97 объектов инфраструктуры, разрушено 25 и повреждено 563 домостроения, а также 27 транспортных средств. При Зеленском для сравнения шесть человек погибли и 72 получили ранения, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения, а также 28 транспортных средств. День Победы? Донбасс: в результате обстрела ранены дети © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Является ли вышеприведенная статистика доказательством того, что нынешняя правящая команда сделала ставку на силовое решение проблемы возвращения мятежных территорий? И да, и нет. В окружении Зеленского немало ястребов, считающих, что с Донецком и Луганском надо говорить при помощи танков и артиллерии. Сам «президент мира» продолжает говорить о необходимости переговоров (к примеру, на сегодняшней пресс-конференции), однако эти слова, похоже, мало что значат. Точно так же, как в политической повестке Украины вновь присутствуют российская агрессия, оккупация, необходимость дать отпор российским военным формированиям, которые якобы и держат линию фронта в народных республиках, точно так же силовую линию диктуют праворадикалы из командного звена украинской армии.

Более того, нет сомнений, что украинские военные давно перешли бы к куда более решительным действиям, если бы не сдерживающий российский фактор. Президент РФ Владимир Путин не единожды заявлял, что Россия не оставит население ДНР и ЛНР без защиты, а это означает, что вероятность сценария принуждения Украины к миру по образцу августа 2008 года совсем не нулевая. Поэтому ВСУ пока ограничивается повышением плотности танковых и артиллерийских обстрелов. Украинская власть выбирает войну © пресс-служба президента Украины

На самом деле никто не мешает Зеленскому отдать приказ о прекращении огня. Однако, судя по всему, он просто опасается это делать, поскольку военные с очень высокой долей вероятности проигнорируют распоряжение верховного главнокомандующего и начнут действовать в полностью автономном режиме. Украинское общество и без того не слишком сегодня верит в эффективность той управленческой модели, которая сложилась за год правления нового президента, а в случае выхода ВСУ из повиновения Киеву станет совсем очевидно, что нынешняя команда не имеет никакого влияния на ситуацию в стране. Именно поэтому переговоры в Минске зашли в полный тупик. Двигаться в направлении мира крайне опасно, поскольку за каждым поступком Зеленского очень внимательно следят националисты, готовые прибегнуть к различным акциям, в том числе и с силовыми элементами, чтобы укоротить распоясавшегося президента.