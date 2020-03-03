В Киеве прошла эпохальная презентация нового телеканала «Дом», планирующего осуществлять вещание исключительно на неподконтрольные Украине территории Донбасса. То, что событие состоялось в назначенный срок, можно назвать небольшим, но важным триумфом нового журналистского коллектива

До последнего времени «Дом» не имел» государственной лицензии на вещание. Впрочем, этим список побед и исчерпывается.

Есть одна ужасная странность в том, как планирует свою работу телеканал на ближайшие два года. Оказывается, в течение этого срока он будет являться примитивным агрегатором, запускающим в свой эфир исключительно контент других украинских телеканалов. Собственный продукт появится лишь по завершении «агрегаторного периода». Что в течение двух лет будут делать сотрудники «Дома», абсолютно неясно. «Дiм» в глаза. Сливочная для мятежного Донбасса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Я видел в жизни, как начинались самые разные журналистские проекты. Некоторые поднимал с нуля и сам. Обычно все происходит по совершенно иному сценарию. Сначала формируется редакция и начинается сборка портфеля материалов. Очень важно с первых же минут существования газеты, журнала, телеканала показать аудитории свое лицо, продемонстрировать концептуально новый подход к окружающей реальности. А агрегация не является журналистикой в прямом смысле слова, хотя некоторые считают иначе.

Впрочем, если задуматься, то все представляется очень логичным. Идея завоевать умы и сердца людей Донбасса, очаровать их нынешней Украиной, настолько нелепа и бесперспективная, что выкрутить из нее мало-мальски внятную редакционную политику невозможно. Чем Киев может соблазнить «сепаратистов»: неслыханно высоким уровнем жизни украинских граждан, буйным цветением демократических свобод, идеальным обустройством жизни, искоренением нацизма, безмерным уважением к Донбассу, его героической истории, его дедам и прадедам, дошедшим до Берлина, беспримерному мужеству, которое он проявляет в течение уже почти 6 лет, обороняя свои рубежи от непрошенных гостей? Ничего из перечисленного у Украины нет в наличии.

Я вполне готов допустить, что хорошее кино люди будут смотреть, если сигнал окажется нормальным, хотя при наличии огромного числа российских телеканалов и это кажется весьма сомнительным. Во-первых, найти интересный фильм не представляет ни малейшей сложности, во-вторых, если перерывы между качественной картинкой будут заполняться тошнотворной пропагандистской дрянью, которая заполняет украинский телеэфир на протяжении долгих лет, то такое вещание моментально вызовет чувство непреодолимой брезгливости.

Если где-то и существует умная пропаганда, то только не на Украине. Все идеологические конструкты от относительно умеренных до нацистских отвергают право Донбасса на выбор собственной культуры, ценностей, языка. Дело лишь в степени. Радикалы легко доходят до крайних пределов, объявляя жителей Донбасса криминальной сволочью, полуживотными, цепляющимися за советское прошлое, нынешняя власть устами Владимира Зеленского интеллигентно называет их «заблудшими». Можно ли убедить «заблудших» в том, что они не правы, выбрав Россию, а не Украину, если сами «заблудшие» не подвергают тени сомнения то, что они идут правильным путем?

Все, чем гордится нищая, распадающаяся, почти неуправляемая страна со своими Ярошами, Билецкими, Мосейчуками — евроатлантической интеграцией, то есть мифическими перспективами на вступление в ЕС и НАТО — Донбасс отверг еще в 2014 году. Если эти люди взяли в руки оружие, чтобы свое, в корне отличающееся от украинского будущее, как их можно хоть в чем-то переубедить? Украина 1 марта запускает специальный телеканал для Донбасса и Крыма © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Думаю, что именно поэтому новому телеканалу и не нужен собственный контент. Ребята хорошо понимают, что будут ломиться в наглухо запертые двери, которые перед ними никогда уже не откроются. А в этом случае к чему городить огород? Можно собирать различную чушь разной степени тошнотворности по чужим телеканалам и сваливать его, как в мусорную корзину, в собственный эфир. Все равно никто в Донбассе это смотреть не будет. А через два года, когда выделенные средства будут освоены и частично осядут в карманах мошенников, запустивших заведомо нулевой по эффективности проект, телеканал можно тихонько прикрыть. В виду его низкой результативности.