В городе Великий Бурлук Харьковской области было совершено покушение на руководителя военно-гражданской администрации Евгения Юнакова. Чиновник скончался. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти

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Информацию уже успел прокомментировать депутат Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, известный своей ненавистью к русским.

«Информация подтвердилась! Ура! Юнакова больше нет на нашей прекрасной земле, сгорел на работе, как говорят», — написал он в своем Telegram.

Еще два покушения 11 апреля было совершено в других освобожденных городах. В Херсоне злоумышленники пытались убить главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, а в Мелитопольском районе покушались на жизнь главы администрации Андрея Сигуту. Эти чиновники остались живы.

С момента как Херсонская область находится под контролем российских военных, украинские боевики активно взялись за регион. В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева.

Двумя днями позже — 24 июня — в столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван. Произошедшее правоохранители квалифицировали как теракт.

Почерк у всех этих покушений один и тот же — автомобили чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.