«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск», — сказал Конашенков.
Он уточнил, что эти базы снабжали топливом украинскую группировку войск в Донбассе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.