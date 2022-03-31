Крупные базы горючего уничтожены высокоточными крылатыми ракетами в четырех городах Украины в ходе российской специальной операции. Об этом 31 марта заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Нефтебаза в Луганске взорвалась из-за ракетного удара ВСУ © РИА Новости, Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Он уточнил, что эти базы снабжали топливом украинскую группировку войск в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.