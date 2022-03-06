Над микрорайном Восточный Мариуполя видны чёрные столбы дыма. Об этом сообщает 6 марта корреспондент агентства РИА новости из посёлка Лебединское Волновахского района, расположенного к востоку от города.
«Дымится микрорайон Восточный. С поля в ближайших окрестностях города видно несколько черных клубов дыма», — передаёт корреспондент.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что подразделения народной милиции ДНР установили контроль над посёлком городского типа Старый Крым, расположенному на северо-западной окраине Мариуполя.
В окрестностях города уже несколько дней продолжаются бои.