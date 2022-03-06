Над микрорайном Восточный Мариуполя видны чёрные столбы дыма. Об этом сообщает 6 марта корреспондент агентства РИА Новости из посёлка Лебединское Волновахского района, расположенного к востоку от города.

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