Россия не допускает, чтобы гнев и ненависть застили глаза своим военнослужащим. РФ избегает лишних жертв и разрушения украинской инфраструктуры, рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев

Фашистам на Украине ненависть давно застила глаза, и российские военнослужащие не допускают уподобления им, заявил Матвейчев. Матвейчев раскрыл, зачем Россия предлагает Украине переговоры © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Мы не должны призывать отрезать им головы, потому что «они убивали наших детей и заслужили это»..Нам не нужно, чтобы гибли наши парни, которые сейчас служат..Нам не нужно сжигать технику. Она нам еще пригодится в других конфликтах. Нам не нужно взрывать мосты или плотины. Нам нужно сохранить заводы, которые потом будут кормить славянское население того же Юго-Востока», — сказал политик.

Чем меньше Украине будет нанесен ущерб, тем лучше. России нужна их капитуляция. Нам нужно, чтобы Зеленский отдавал приказ армии сложить оружие, чтобы появилась легитимная власть и намечен переходный вариант, заключил Матвейчев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.