«Первый проект — коммунистов. Он предполагает признание донбасских республик. За него голосовали коммунисты [Леонид] Калашников и [Казбек] Тайсаев. Я также голосовал за этот проект. Второй проект, который инициировал депутат из фракции "Единая Россия" Виктор Водолацкий, предполагает сначала консультацию с МИД, а на основании нее вынесение вопроса о признании республик на рассмотрение Государственной Думы. За него кроме Водолацкого голосовали также члены "Единой России" — Константин Затулин и Артем Туров», — рассказал Бородай.
Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР депутаты КПРФ внесли в Госдуму 19 января. На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Совет Думы 14 февраля рассмотрит проект постановления палаты с просьбой к президенту о ДНР и ЛНР и будет выбирать из двух вариантов: или сразу вынести на пленарное заседание, или сначала отправить в МИД.