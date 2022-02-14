Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в понедельник, 14 февраля на своем заседании принял решение вынести два проекта постановления, касающихся признания Российской Федерацией ДНР и ЛНР, на пленарное заседание во вторник. Об этом Украина.ру сообщил депутат, член фракции «Единая Россия» Александр Бородай

Затулин высказался о признании ЛДНР © РИА Новости, Владимир Трефилов Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР депутаты КПРФ внесли в Госдуму 19 января. На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Совет Думы 14 февраля рассмотрит проект постановления палаты с просьбой к президенту о ДНР и ЛНР и будет выбирать из двух вариантов: или сразу вынести на пленарное заседание, или сначала отправить в МИД.