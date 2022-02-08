Пока совершенно неясно, о чем президент России Владимир Путин может говорить с главой украинского государства Владимиром Зеленским, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Что касается встречи с Зеленским, то априори, конечно, никто от неё не отказывается, если эта встреча действительно поможет разрубить этот уже ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно», — сказал Песков.

Однако он отметил, что в Кремле не понимают, что обсуждать на такой встрече.

«Сначала надо понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой потенциальный результат? Этого понимания пока тоже не вызрело», — сказал Песков.

Песков предложил термин «Блумберг-ньюс» для фейков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Однако спустя три года после саммита в Париже Украина так и не сделала «домашнюю работу», в связи с чем в Москве заявляли о бессмысленности «встречи ради встречи».