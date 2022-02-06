Отношения Москвы и Пекина эксперты обозначают как союзнические, хотя формальный политический союз между двумя державами не заключён. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

И в Москве, и в Пекине используют формулировку, что отношения двух стран — больше, чем союз. В какой-то момент военный договор может быть подписан, но, не будучи подписанным официально, отношения уже рассматриваются и Путиным, и Си Цзиньпином как союзнические, подчеркнул эксперт. Россия и Китай договорились покончить с доминированием США - The Telegraph © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Россия и Китай являются настолько серьезными игроками, что координация между ними дает гораздо больше выгоды для обеих стран на мировой арене, чем если бы они просто подписали военный союз и тем самым создали бы себе проблемы. Ни Китай не будет на вторых ролях при России, ни Россия не будет на вторых ролях при Китае. Тем более, что таким союзом мы напугали бы Индию», — сказал Акопов.

Отношения России с Китаем — это лучший союз, чем НАТО, потому что в НАТО доминируют англосаксонские страны, в то время как в рамках блока условная Италия или Франция имеют очень условное право голоса, отметил собеседник.

Полностью интервью можно прочитать здесь.