Ранее испанское издание El Pais опубликовало негативные "ответы" США на предложения России по коллективной безопасности. О том, как Москва будет действовать в дальнейшем, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Если США отказывают в гарантиях нерасширения НАТО на восток, то в целом России говорить с Западом больше не о чем — необходимо лишь усиливать геополитическое давление, подчеркнул эксперт. Акопов: Россия и Китай должны милитаризовать ШОС © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

«Но мы действительно усиливаем геополитическое давление на США на всех континентах. Оно усиливается и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Конфронтация будет еще более жесткой. Если раньше мы учитывали американские интересы в той же иранской сделке (без нас бы ее не было), то теперь наше отношение к проблемам безопасности США в той же Северной Корее или на Ближнем Востоке по форме будет другим», — сказал Акопов.

Отношение России к интересам США будет более резким, жёстким и конфронтационным. Вопросы общей безопасности важны для Москвы, однако если с Россией считаться не собираются, то и Россия в ответ будет "плевать" на американские предупреждения об угрозе их безопасности, заключил эксперт.

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