Министерство обороны Великобритании не располагает документами о том, что Россия просила провести инспекцию атомных субмарин после катастрофы подлодки «Курск» в августе 2000 года. Такой ответ ведомство дало на официальный запрос РИА Новостей, сообщает агентство 14 января

Россия «сфабрикует» повод для «вторжения» на Украину - Белый дом © REUTERS, Kevin Lamarque Вячеслав Попов, «Курск» мог затонуть в результате столкновения с субмариной НАТО.

О присутствии вблизи учений Северного флота атомных подлодок Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании сообщали также российские и зарубежные СМИ.

Ранее в СМИ также появлялись публикации о том, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию субмарин, но российскому военному ведомству в этом отказали, заявив, что все подлодки США «находятся в рабочем состоянии». Аналогичный ответ пришел и из Лондона.

В этот раз в министерство обороны Великобритании обратились сотрудники РИА Новостей с просьбой подтвердить информацию о нахождении британской подлодки в районе учений и запрос российских военных об инспекции субмарин.

«Что касается части запроса с просьбой подтвердить, что "министерство обороны России запросило министерство обороны Великобритании провести инспекцию своих атомных субмарин", я могу подтвердить, что у министерства обороны нет никаких записей о каком-либо запросе к Великобритании о проведении инспекции ее атомных субмарин», — говорится в ответе секретариата командования Военно-морского флота Великобритании.

А вот получение данных о передвижении подводных лодок, уточнили в британском ведомстве, требуется отдельный запрос.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, тогда погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, причиной трагедии стал взрыв на борту торпеды с последующей детонацией боезапаса.