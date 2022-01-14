Западу следует обратить внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес русских и русскоязычных жителей Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров по гарантиям безопасности, передает 14 января РИА Новости

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не угрожала Украине, в отличие от властей Украины, которые преследуют русскоязычное население в стране. «Издевательство над здравым смыслом»: Лавров о 10 шагах Киева по Донбассу © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме — никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники — они это делают прямо. Я уже приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза», — заявил Лавров.

Он призвал страны Запада этим фактам, а не мифическому «вторжению России на Украину».

Ранее в интервью Владимир Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет русским, и призвал тех жителей региона, которые считают себя русскими, «искать себе место в России».

Страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В ответ Москва подчёркивает, что РФ никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.

В Кремле отмечали, что подобные заявления Киева и Запада лишь повод для предоставления Украине летальных вооружений. В МИД РФ неоднократно призывали страны Запада прекратить накачивать оружием Украину, поскольку это подталкивает Киев к силовому разрешению конфликта в Донбассе.