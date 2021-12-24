Турция может принять участие в антироссийской военной операции НАТО в Донбассе и даже возглавить ее. Об этом 23 декабря сообщил обозреватель Четинер Четин в своей статье для издания Haberturk

Посол США в РФ прокомментировал возможность компромисса по НАТО © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

По мнению Четина, «здесь возникает очень рискованная ситуация», и Анкаре «необходимо быть предельно осторожной в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях».

Журналист высказал опасение, что Турция окажется «в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина при поддержке НАТО наращивает группировку войск на линии соприкосновения в Донбассе. Она отметила, что в Донбассе фиксируется переброска украинской крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники, а также использование украинскими военными беспилотников. Опасения по этому поводу выражал накануне и президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.