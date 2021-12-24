По его словам, речь идет о масштабном конфликте в Европе.
«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — отметил глава российской дипломатии.
Как добавил министр, Москва считает необходимым понизить градус конфронтации, вызванной «опекой» США своих украинских протеже.
Также Лавров отметил нездоровую обстановку в отношениях с Вашингтоном.
«Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги», — отметил он.
По его словам, это создает препятствующую налаживанию профессионального общения токсичную атмосферу.