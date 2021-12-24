Курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ России провоцирует серьезные военные риски. Об этом 24 декабря заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье»

США отказали России в предложениях по НАТО © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — отметил глава российской дипломатии.

Как добавил министр, Москва считает необходимым понизить градус конфронтации, вызванной «опекой» США своих украинских протеже.

Также Лавров отметил нездоровую обстановку в отношениях с Вашингтоном.

«Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги», — отметил он.

По его словам, это создает препятствующую налаживанию профессионального общения токсичную атмосферу.