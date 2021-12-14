Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что его коллегу Ирину Геращенко оскорбил депутат «Слуги народа» Александр Ковальчук, после чего в президиуме парламента началась стычка. Об этом он рассказал в Facebook 14 декабря

«"Слуга" Ковальчук оскорбил Ирину Геращенко и сказал ей фразу "на место". Теперь извиняется за свои слова в президиуме. "Слуги" Зеленского во всей красе», — подписал депутат видео, которое опубликовал на своей странице в соцсети.

Красивая, но номинальная. Что решил съезд «Слуг народа» © коллаж Украина.Ру Руслан Стефанчук успокаивает и провожает коллег хлопками по спине, а затем садится за стол и продолжает работу.

На запись также попали слова Геращенко первому вице-спикеру Александру Корниенко — она говорит что-то о мате, а также о том, что ей «надоело быть учительницей».

Слов Ковальчука, о которых говорил Гончаренко, на видео не слышно.

Ранее «Европейская солидарность» потребовала отстранить от участия в пленарных заседаниях главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию за «сексистские и дискриминационные высказывания. Во время брифинга в Раде Арахамия заявлял, что «украинское общество не готово воспринять женщину — министра обороны».