Украине стоит взять пример с Китая, чтобы выйти из энергетического кризиса, который образовался вследствие нехватки в стране угля и газа. Такое мнение выразил киевский специалист по энергетике Валентин Землянский 1 декабря в эфире телеканала «Наш»

Эксперт отметил, что цена на энергетический уголь в Европе упала.

«Котировки API 2 на "Роттердаме" — 122 доллара за тонну против 300. Как это произошло? Произошло это таким образом, что Китай расконсервировал свои мощности по добыче, которые он пять лет консервировал… И произошла ситуация, когда они оказались в энергетическом кризисе. У них тоже был энергетический кризис. Партиям и правительству Китая был дан "зеленый свет". И погнали», — заявил Землянский.

Украина готовится просить газ у России для прохождения зимы - депутат © Украина.ру/Стрингер

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того, на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.

Ранее внефракционный депутат Верховной Рады Людмила Буймистер заявила, что власти Украины рассчитывают подписать газовые контракты с Россией, чтобы избежать коллапса во время прохождения отопительного сезона.