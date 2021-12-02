Эксперт отметил, что цена на энергетический уголь в Европе упала.
«Котировки API 2 на "Роттердаме" — 122 доллара за тонну против 300. Как это произошло? Произошло это таким образом, что Китай расконсервировал свои мощности по добыче, которые он пять лет консервировал… И произошла ситуация, когда они оказались в энергетическом кризисе. У них тоже был энергетический кризис. Партиям и правительству Китая был дан "зеленый свет". И погнали», — заявил Землянский.
Он отметил, что добыча в Китае на сегодняшний день составляет 12 млн тонн в сутки. Это ровно столько, сколько Украине нужно для прохождения всего отопительного сезона. Землянский заочно предложил украинским властям «поговорить с Китаем», которому угля «сейчас там с избытком».
Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того, на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.
Ранее внефракционный депутат Верховной Рады Людмила Буймистер заявила, что власти Украины рассчитывают подписать газовые контракты с Россией, чтобы избежать коллапса во время прохождения отопительного сезона.