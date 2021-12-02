Эксперт отметил, что в планах Ахметова — развал правящей партии Зеленского "Слуга народа".
Речь идет о том, чтобы спровоцировать политический кризис и развалить монобольшинство, а там уже или новая коалиция (что маловероятно), или досрочные выборы в Верховную Раду (что более вероятно). В этом случае большинства у «Слуг народа» точно не будет, они окажутся в оппозиции, и дальше все можно привести в соответствии с конституцией.
В случае потери Зеленским контроля над парламентом, у него останутся лишь церемониальные полномочия, а ключевой фигурой станет премьер-министр, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.