Складывающуюся сейчас ситуацию в Донбассе вряд ли можно охарактеризовать как резкий рост интенсивности военных действий, но рост напряжённости, безусловно, имеет место. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Денис Денисов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Денис Пушилин назвал ситуацию критической и близкой к полноценным боевым действиям.

Помимо названных факторов, которые, конечно, важны, был ещё и захват представителя Луганской народной республики в СЦКК Андрея Косяка, всё это вместе и создаёт этот ореол напряжённости, отметил эксперт.

«Но всё это — производные от того, что полностью заблокирован переговорный процесс — и в рамках Контактной группы, и в рамках Нормандского формата. Стороны, что говорится, упёрлись в формальные причины, и совершенно нет никаких предпосылок к тому, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону», — указал Денисов.

Что касается заявлений главы ДНР, то у него должность такая, чтобы делать подобные заявления, но, как показывает практика, такого рода «паника» очень негативно влияет на ситуацию в целом, поскольку Украина понимает, что за словами совершенно не обязательно последуют какие-то конкретные действия, подчеркнул политолог.

Последние инциденты на линии разграничения в Донбассе вряд ли приведут к возобновлению полномасштабных боевых действий, но они значительно повысят градус напряжённости, заключил собеседник издания.

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