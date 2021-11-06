Новый глава Минобороны заявил, что Минские соглашения, доставшиеся «в наследство» от предыдущей власти, «не являются плацдармом для мира». Он призвал не идеализировать документ и искать новые форматы и союзников.
«Сегодня США дали сигнал, что они не против принимать участие [в урегулировании ситуации на Востоке Украины], в том числе в качестве посредника. Германия и Франция тоже не против. Ведутся все консультации», — рассказал Резников.
Ранее вооруженные силы Украины применили в зоне конфликта в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar TB-2, что прямо противоречит Минским соглашениям.