Киеву нужно искать «новые форматы и альянсы» для урегулирования конфликта в Донбассе, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил в эфире ток-шок «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 5 ноября

Венецианская комиссия считает, что Украина может не выполнять Минские соглашения © Facebook, Council of Europe / Facebook, Council of Europe / Перейти в фотобанк

«Сегодня США дали сигнал, что они не против принимать участие [в урегулировании ситуации на Востоке Украины], в том числе в качестве посредника. Германия и Франция тоже не против. Ведутся все консультации», — рассказал Резников.

Ранее вооруженные силы Украины применили в зоне конфликта в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar TB-2, что прямо противоречит Минским соглашениям.