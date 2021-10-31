Рано или поздно полномасштабный конфликт на Украине начнется, и это совершенно определенно. Российскому руководству выгодно, чтобы он начался как можно позже, когда ослабнет Украина и Запад. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Украине необходим управляемый конфликт в Донбассе для восстановления пикирующего рейтинга Зеленского. Для того, чтобы не провалиться окончательно, киевской власти необходимо обвинить в эскалации Россию, однако Москва методично собирает доказательства провокаций и нарушений украинской стороны, подчеркнул эксперт. Евросоюзу приготовиться. Финский эксперт рассказал, когда и каким образом начнется распад Украины © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Абсолютно все игроки, в том числе страны Восточной Европы, сформулировали — война на Украине начнется, сказал Ищенко.

«Венгрия подтянула на восточные границы войска с запада, изменила группировку войск. И понятно, что Венгрия готовится не к нападению на Россию или Китай, а готовится решать проблемы на Украине, если таковые возникнут. Польша сосредоточила на восточных границах крупную группировку войск. Возможно, они пытаются попугать Лукашенко, но они прекрасно понимают, что агрессия против Белоруссии вызовет моментальный ответ России и им никто не поможет. Они сосредотачивают войска на украинской и белорусской границе», — заявил эксперт.

Собеседник издания напомнил об исторических претензиях соседей Украины на территории, находящиеся под ее контролем. Если украинское государство будет разваливаться и делиться, то у оснований у России забирать какие-то территории ровно столько же, сколько у Польши, у Венгрии и Румынии, заключил эксперт.

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