Угрозы руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича о размещении ракет под Харьковом - пустые слова. Однако в случае, если России будет что-то угрожать, то это оружие будет уничтожено, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Эксперт в ходе беседы выразил сомнение в самой возможности Украины построить собственные ракеты. Жажда наживы и НАТО: тюрколог рассказал, зачем Турция продала Украине БПЛА © ukroboronprom.com

«Строить ракеты — это не пирожки печь. Весь научный потенциал для разработки такого оружия давно потерян. А если же Украина каким-то чудом произведет ракеты и разместит их в Харькове с целью угрожать России, то это оружие будет уничтожено. Это совершенно понятно. Россия не допустит у Украины видов вооружения, которые будут ей угрожать», — рассказал Зубец.

Касательно конфликта в Донбассе собеседник издания отметил, что Россия продемонстрировала Украине все свои возможности во время весенней концентрации войск. В случае эскалации Украина получит полномасштабную войну, заключил эксперт.

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