Эксперт в ходе беседы выразил сомнение в самой возможности Украины построить собственные ракеты.
«Строить ракеты — это не пирожки печь. Весь научный потенциал для разработки такого оружия давно потерян. А если же Украина каким-то чудом произведет ракеты и разместит их в Харькове с целью угрожать России, то это оружие будет уничтожено. Это совершенно понятно. Россия не допустит у Украины видов вооружения, которые будут ей угрожать», — рассказал Зубец.
Касательно конфликта в Донбассе собеседник издания отметил, что Россия продемонстрировала Украине все свои возможности во время весенней концентрации войск. В случае эскалации Украина получит полномасштабную войну, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.