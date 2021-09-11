Украинская власть при Петре Порошенко пыталась сделать из сербов врагов, потому что Сербия считает Россию братской страной. Об этом рассказал глава всесербского движения патриотов отчества и диаспоры «РОД» Драган Станоевич в эфире ютуб-канала Украина.ру

Сербский эксперт рассказал, что в его стране на самом деле думают об Украине © AP, Lee Jin-man

«Ничего в ходе своего визита он не достиг. Это все было эфемерно. Но конфетки и шоколад Roshen на территории Сербии появились. Вот такая у него была забота об украинском народе, который борется с «российской агрессией», — иронизирует Станоевич.

Изначально в Сербии мало кто знал об Украине, но после Оранжевой революции 2004 года люди стали интересоваться происходящим в этой стране, а государственный переворот 2013-2014 годов вообще вызвал у них шок, заключил собеседник издания.